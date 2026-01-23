Timanställda och sommarvikarier sökes
Aktivt Stöd hemtjänst ingår i Carico och erbjuder omsorgstjänster med individen i fokus. Vi arbetar utifrån värdegrunden ansvar, bemötande och kvalitet och strävar efter en arbetsmiljö där medarbetare känner sig uppskattade och har möjlighet att utvecklas. Tillsammans skapar vi en omsorg där både kunder och medarbetare trivs.Om tjänsten
Som sommarvikarie hos oss arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg till våra kunder i deras hem. Arbetsuppgifter kan inkludera personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, medicinhantering, lättare hushållssysslor, socialt stöd och dokumentation. Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring beroende på schema och behov.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag.
En arbetsplats genomsyrad av ansvar, bemötande och kvalitet.
Stöd från ledning och kollegor samt introduktion och handledning.
Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön.
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom omsorg och äldreomsorg.
Är ni flera som känner varandra som vill komma och jobba hos oss i sommar försöker vi anpassa schemat så att ni är lediga samtidigt.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra människor utifrån deras förutsättningar. Utbildning inom vård samt erfarenhet från äldreomsorg är meriterande.
Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Är empatisk, lyhörd och flexibel.
Har god samarbetsförmåga och trivs i både självständiga och teamorienterade arbetsuppgifter.
B-körkort är meriterande.
Övrig information
Tjänsterna är sommarvikariat . Anställningens längd och omfattning kan variera beroende på behov och överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Så ansöker du
Varmt välkommen att skicka ditt CV och ett personligt brev till annika.arlind@aktivtstod.se
. Ange vilken ort du föredrar (Östhammar/Öregrund eller Alunda/Gimo). Sista ansökningsdag är 31/5-26. Intervjuer och tillsättning av vikariat kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
