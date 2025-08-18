Timanställd undersköterska dagtid till AdeoCare Bromma
Undersköterskejobb / Stockholm
2025-08-18
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten.Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Nu söker vi timanställda undersköterska till Bromma.
Vi är ca. 40 medarbetare samt en enhetschef och en biträdandechef. Vi sitter i fräscha lokaler vid goda kommunikationer. AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar och du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär.
Arbetsuppgifter
Du åker hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har åtminstone ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. Kan cykla året runt och gärna har B-körkort. Du behöver kunna dokumentera på datorn och dina kunskaper i svenska är bra.
Du brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ. Du har förmåga att hantera också de mer pressade situationerna.
Omfattning och arbetstid
Timanställning, dag, vardagar och vissa helger.
Vi gör löpande urval så skicka din ansökan gärna så fort som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans och boendestöd. Vår verksamhet är demensinriktad och vi verkar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. I dag är vi cirka 500 medarbetare på Kungsholmen, Östermalm, Bromma, Hässelby/Vällingby, Ekerö, Lidingö, Sigtuna och i Norrköping. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), http://www.adeocare.se/ Arbetsplats
AdeoCare Kontakt
Camilla Hamid 072-8570104
9462770