Timanställd städpersonal till Falun/Borlänge
2025-11-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Du arbetar självständigt i varierande städuppdrag, i hem och på arbetsplatser - perfekt för dig som pluggar eller vill ha ett flexibelt extrajobb. Tidigare erfarenhet är ett plus, men viktigast är att du har rätt inställning.
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Har öga för detaljer och känsla för kvalitet
Talar och förstår svenska eller engelska
Innehar B-körkort och bil
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön - vi betalar bättre än branschstandard
En arbetsplats med stolthet och trivsel
Flexibla arbetstider
Om Vip Hem
Välkommen hem!
Lite dyrare - mycket bättre. Det är en devis vi vill kunna leva upp till - varje dag.
Som anställd på Vip Hem är du beredd att göra det där lilla extra, med vetskapen att du också får det där lilla extra tillbaka från din arbetsgivare.
Vi ställer högre krav på de som städar hos oss - och på resultatet - än vad traditionella städfirmor gör. Men vi betalar också bättre och ser till att våra anställda trivs och känner sig uppskattade.
Skicka din ansökan till rekrytering@brindab.se
med rubriken "Timanställning Falun/Borlänge".
Berätta kort om dig själv och varför du skulle passa hos oss. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
