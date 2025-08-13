Tillsynshandläggare
2025-08-13
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg. Vi bidrar till att skapa en hållbar stad för nuvarande och kommande generationer. Inom vårt uppdrag ryms ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering och tillhandahållande av geografiska data. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Bygglovsavdelningen är organiserad i sju enheter och består totalt av cirka 125 medarbetare. Hos oss arbetar engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens stad. Vi eftersträvar en positiv och prestigelös kultur där det är enkelt att lyfta frågor och få hjälp. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och värnar om en god balans mellan arbete och fritid. Vårt mål är att vara en modern och hållbar arbetsplats.
På tillsynsenheten arbetar cirka 13 medarbetare med bred kompetens som stöttar varandra i arbetet. Tillsynsenheten växer och vi utökar nu teamet med ytterligare en tillsynshandläggare! Hos oss får du ett spännande och varierande arbete samtidigt som du bidrar med engagemang och nytänkande på enheten.
Som tillsynshandläggare arbetar du med tillsyn inom plan- och bygglagens område samt strandskyddstillsyn enligt miljöbalken. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor både på enheten och andra enheter. Arbetet innebär stor variation och dina sociala förmågor är viktiga då har mycket kontakt både internt och externt med olika intressenter anmälare, fastighetsägare etc.
Du hanterar tillsynsärenden, utför tillsynsbesök ute i fält och skriver bedömningar och beslut med stöd av gällande lagstiftning. Dina ärenden kan variera från olovlig byggnation till ovårdade tomter och byggnader samt obligatorisk ventilationskontroll. Du har även en rådgivande roll och kommer att formulera tjänsteskrivelser med beslutsförslag till stadsbyggnadsnämnden samt ta fram ärendepresentationer till nämndsammanträden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller yrkeshögskoleexamen som ingenjör, arkitekt, jurist, bygglovshandläggare eller liknande. Det är ett krav att du har goda kunskaper inom plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, boverkets byggregler, miljöbalken och förvaltningslagen. Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet av att jobba som tillsynshandläggare.
I rollen som tillsynshandläggare behöver du känna dig trygg i din förmåga att påverka, förklara samt hantera intressekonflikter genom tydliga och sakliga resonemang. Du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera, är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Du har både förmåga och intresse att hjälpa såväl kunder/fastighetsägare som dina kollegor.
Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar angreppssättet för att driva processen framåt. Du arbetar effektivt även när det brådskar, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Det är viktigt att du kan komma till avslut även i komplicerade ärenden, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, där du sätter upp och håller tidsramar, är viktig.
Vi har ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Våra chefer finns nära sina medarbetare, tillgängliga för att stötta inför beslut och återkoppla, därför är det angeläget med ett nära ledarskap. Det är viktigt för oss inom enheten och byggavdelningen i stort att vi bryr oss om varandra. En god arbetsmiljö innebär att vi gör ett bättre arbete för dem vi är till för. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till enhetens såväl som avdelningens utvecklingsarbete.
