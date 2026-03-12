Tik Tok

Nordic Health Apparel AB
2026-03-12


Vill du tjäna pengar genom att prata, visa produkter och vara live på TikTok?
Vi söker nu en trygg och energisk person som vill hålla TikTok Live-sändningar och sälja smycken för vårt växande varumärke.
Detta är perfekt för dig som:
* Är social och orädd framför kamera
* Har säljdriv och gillar att påverka din egen inkomst
* Vill arbeta flexibelt
* Är intresserad av mode och smycken
Ersättning: Provisionsbaserad
Du får procent på allt du säljer - ingen övre gräns.
Ju mer du säljer, desto mer tjänar du.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
info@himosignature.com
E-post: info@himosignature.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Himo Signature
Himo Signature

Jobbnummer
9794955

