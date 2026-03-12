Tik Tok
2026-03-12
Vill du tjäna pengar genom att prata, visa produkter och vara live på TikTok?
Vi söker nu en trygg och energisk person som vill hålla TikTok Live-sändningar och sälja smycken för vårt växande varumärke.
Detta är perfekt för dig som:
* Är social och orädd framför kamera
* Har säljdriv och gillar att påverka din egen inkomst
* Vill arbeta flexibelt
* Är intresserad av mode och smycken
Ersättning: Provisionsbaserad
Du får procent på allt du säljer - ingen övre gräns.
Ju mer du säljer, desto mer tjänar du. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
