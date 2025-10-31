Testoperatör
2025-10-31
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Magnetronavdelningen hos Saab i Järfälla producerar vi kritiska komponenter för avancerade radarsystem. Här ansvarar vi för hela processen, från produktion och kvalitetssäkring av magnetroner till leveranstester.
I rollen som Testoperatör kommer du att genomföra funktionstester av slutprodukten. I arbetet ingår uppkörning, varm- och leveransmätning samt deltester på undernivåer. Test och analys utförs främst med hjälp av verktyg som oscilloskop, signalgenerator och spektrumanalysator.
Som Testoperatör kommer du bland annat ha följande ansvarsområden:
* Säkerställa leverans genom testning av magnetron
* Vara kontaktperson mot designorganisation för felanalys och teknisk support
* Självständigt analysera fel, göra bedömningar och föreslå åtgärder
* Använda analysverktyg för att justera och trimma frekvensen på slutprodukten
* Administration och rapportering av fel i våra system
* Ansvar för att underhålla testutrustning och teststationer
Vi är en grupp på 14 personer med blandade bakgrunder, erfarenheter och åldrar. Här finns en stark gemenskap och en öppen, trivsam stämning där både samarbete och eget ansvar är viktigt. Vår blandade kompetens gör att vi lär av varandra och tillsammans når våra mål.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för elektronik och vill bli en del av ett team med gedigen teknisk kompetens. Du är en självgående person som gillar att ta ansvar och arbeta praktiskt med teknik i fokus. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet eller utbildning inom elektronik, exempelvis från gymnasium, högskola eller motsvarande praktisk bakgrund
* Intresse och grundläggande förståelse för våglära, fysik och elektronik
* Goda språkkunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
* Vana att arbeta med dator och grundläggande kunskaper i program som Excel, Word och PDF
Det är starkt meriterande med erfarenhet från elektronikproduktion, särskilt inom montering eller testning. Även förmågan att läsa krets- och kopplingsscheman värderas högt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
