Testledare till Quest Consulting

Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Testledare för ett konsultuppdrag inom ett större digitaliseringsprogram i en samhällsviktig organisation.
Uppdraget är kopplat till ett projekt med fokus på automatiserad tillståndsövervakning, där målet är att samla in och visualisera störningsinformation för att möjliggöra snabb och effektiv analys samt förbättrat beslutsunderlag vid rapportering och beställning av underhållsåtgärder.
Som testledare ansvarar du för att planera, leda och samordna testarbetet inom projektet. Du kan även komma att stötta andra projekt inom programmet vid behov. Projekten kan omfatta både egenutvecklade lösningar och införande av standardsystem och bedrivs tillsammans med interna IT-resurser, konsulter och verksamhetsspecialister.
Arbetet bedrivs enligt etablerad projektmodell (baserad på PPS) samt interna riktlinjer och styrande dokument. Organisationen använder testverktyg för testplanering och rapportering.
Som testledare ansvarar du för projektets test- och kvalitetssäkringsarbete genom samtliga projektfaser. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Planera, leda, samordna och administrera projektets testarbete
Ta fram, dokumentera och implementera övergripande teststrategi, testplan och testrapport
Säkerställa att testarbetet följer organisationens testprocesser och riktlinjer
Leda och koordinera testteamets aktiviteter
Ta fram och kvalitetssäkra testdata, testfall och övrig testdokumentation
Vid behov delta operativt i testarbete
Planera, leda och rapportera testaktiviteter såsom UAT och End-to-End-tester med flera leverantörer involverade
Förankra testarbetet i projektorganisationen
Säkerställa att testförfarande dokumenteras och kan överlämnas till förvaltningsorganisation
Obligatoriska krav
Högskole- eller universitetsutbildning (minst 120p/180hp) inom IT, teknik, data eller systemvetenskap
Minst 5 års arbetslivserfarenhet (under de senaste 10 åren) i rollen som testare, testanalytiker eller testledare inom IT-projekt
Minst 5 års erfarenhet av kvalitetssäkring, testutförande, testledning och testmetodik
Minst 5 års erfarenhet av komplexa IT- och/eller verksamhetsprojekt (många krav, flera tekniska och organisatoriska beroenden)
Minst 5 års erfarenhet av krav- och testarbete inom agil utveckling
Minst 5 års erfarenhet av teknisk testning av informationssystem
Minst 5 års erfarenhet av testautomatisering, CI/CD-pipelines och Git-baserad versionshantering
Minst 5 års erfarenhet av Linux- eller Unixbaserade system
Minst 5 års erfarenhet av API-testning
Minst 3 års erfarenhet av test av containerbaserade system
Minst 1 års erfarenhet av databastestning
Minst 1 års erfarenhet av arbete med Operational Technology (OT)
Meriterande krav
Minst 2 års erfarenhet av testarbete inom offentlig sektor
Minst 2 års erfarenhet av arbete enligt DevOps-metodik
Minst 1 års erfarenhet från större organisation (>1000 anställda) med komplex IT- och infrastrukturell miljö
Minst 1 års erfarenhet från energibranschen
Certifiering enligt ISTQB (eller likvärdig testcertifiering), intyg ska kunna uppvisas
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
