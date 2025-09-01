Testledare Styrsystem

Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2025-09-01


Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder ingenjörs-, design-, digitala och rådgivningstjänster. Vi är engagerade experter inom industri-, energi- och infrastruktursektorerna och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Följ med oss i att påskynda omställningen mot ett hållbart samhälle.

2025-09-01

Beskrivning av jobbet
Inom AFRY utvecklar och levererar vi lösningar för fordon, system, funktioner och egenskaper till kunder inom fordonsindustrin. Våra kunder är både etablerade fordonstillverkare (OEM), uppstartsbolag och systemleverantörer (Tier 1).
Vi söker en erfaren och driven testledare som vill vara med och forma framtidens styrsystem inom fordonsindustrin. Du kommer att leda testverksamheten för avancerade styrsystem i en miljö där säkerhet, innovation och kvalitet står i centrum.
I rollen som Test Lead kommer du att leda och koordinera testaktiviteter för styrsystem, såsom EPS och EHPS, samt tillhörande funktioner och delsystem. Du ansvarar för att utveckla och implementera teststrategier, planer och metoder, samtidigt som du säkerställer spårbarhet mellan krav, testfall och verifiering. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklingsteam, systemingenjörer och leverantörer, där du också rapporterar teststatus, identifierade risker och eventuella avvikelser till projektledare och andra intressenter. Du kommer även att koordinera provobjekt och bidra aktivt till den kontinuerliga förbättringen av testprocesser och verktyg.

Kvalifikationer
Msc inom mekatronik eller elektronik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av testledning inom fordonsindustrin
Minst 3 års erfarenhet inom styrning/boms
Erfarenhet av testautomatisering, HIL, CAN, ISO 26262 och ASPICE
God kunskap i SystemWeaver, Jira, CANoe
Flytande engelska i tal och skrift
Svenskt B-körkort
T2/T3 licens på Hällered

Ytterligare information
Välkommen med din ansökan! Observera att vi nu går in i semestertider, vilket kan innebära något längre svarstider.
Kontakt vid frågor:
Jenny Ljungqvist, Sektionschef, jenny.ljungqvist@afry.com

På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen

Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12487G".

Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Afry AB (org.nr 556120-6474)

Arbetsplats
Afry

9485495

