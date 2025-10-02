Testledare
2025-10-02
Är du en noggrann och analytisk testledare med förmåga att engagera och leda andra? Vår kund söker nu en Testledare till ett spännande uppdrag inom IT-infrastruktur och systemutveckling.
Om rollen
Som Testledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp testaktiviteter i projekt och förvaltning. Du arbetar med hela testprocessen - från strategi och planering till genomförande och rapportering - och säkerställer att lösningarna håller högsta kvalitet.
Du blir en nyckelperson som samarbetar tätt med både tekniska team och verksamhetsnära intressenter, och du bidrar aktivt till att utveckla testprocesser och arbetssätt.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av testmetoder och testnivåer (enhets-, integrations-, system- och acceptanstest)
• Är kommunikativ och kan samarbeta med både tekniska och icke-tekniska stakeholders
• Har ledaregenskaper och trivs med att driva arbetet framåt
• Är analytisk, noggrann och nyfiken på att utveckla processer
• Har erfarenhet av IT-infrastruktur
• Har erfarenhet av testautomatisering och testverktyg
Omfattning och villkor
Visstidsanställning. Resor inom Sverige blir aktuellt någon gång per månad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/ Arbetsplats
NXT Interim GBG Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se
9538325