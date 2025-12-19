Testingenjör inom fordonsindustrin
Afry AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Göteborg
, Alingsås
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Till följd av en ökad efterfrågan från våra kunder söker vi nu fler Testingenjörer för att stärka vårt team i Göteborg! Du kommer att arbeta med manuell och/eller automatiserad testning av komplett mjukvaru- och el-integration för att säkerställa robusta systemlösningar inom fordons- eller försvarsindustrin.
Som testingenjör kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen och valideringen av komplexa system. Arbetet omfattar både xIL-baserad testning och verifiering i fordon, med fokus på att säkerställa funktionalitet och säkerhet i både mjukvara och hårdvara.Arbetsuppgifter
I rollen ingår att samarbeta nära med mjukvaruutvecklare, systemingenjörer och externa leverantörer för att säkerställa att både funktionella och säkerhetsrelaterade krav uppfylls. Arbetet omfattar planering, genomförande och dokumentation av testfall i såväl simulerade miljöer som i verkliga fordon. En viktig del av uppdraget är att analysera och felsöka beteenden i system, funktioner och styrenheter. Vidare bidrar du aktivt till den kontinuerliga förbättringen av testmetoder och processer samt förbättring av testmetoder och processer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund och ett genuint intresse för testning och fordonsutveckling. Du är strukturerad, engagerad och trivs i en miljö där samarbete och problemlösning står i fokus.
För att trivas och lyckas i rollen har du:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom mekatronik, elektroteknik eller motsvarande.
Minst 4 års erfarenhet av testning i fordon
Goda kunskaper i verktyg som SIL/HIL-system och CANoe samt kravhanteringsverktyg
Kännedom om kommunikationsprotokoll som CAN, LIN, Ethernet och FlexRay.
Erfarenhet av automatisering med t.ex. Robot Framework, Python och Jenkins.
B-körkort och erfarenhet av testkörning.
Meriterande:
Kunskap om elektrisk arkitektur, signalhantering, kommunikation, diagnos och mjukvarunedladdning.
Erfarenhet av MATLAB, Simulink, Python och C++.
Erfarenhet av funktionell säkerhet (ISO 26262).
Innehav av T1/T2/T3 testbanekörkort är meriterande.
CANape och/eller INCA
Då rollen innebär både interna och externa kontakter är god kommunikationsförmåga på svenska och engelska avgörande. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du behöver inneha ett medborgarskap från en nation ansluten till NATO.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du kommer att trivas och lyckas bäst hos oss om du är nyfiken och driven, med ett starkt intresse för att utvecklas och anta nya utmaningar. Som person är du engagerad och bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat genom att entusiasmera och samarbeta med dina kollegor.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Vi är flexibla vad gäller anställningsstart. Det är välkommet att kontakta oss om du börjat fundera på att byta jobb men inte riktigt är där än. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet för möjligheter längre fram i tiden då vi löpande söker fler kollegor.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-01-19. Observera att denna annons är publicerad under julledighet vilket innebär att hantering av ansökningar kan dröja något. Vi räknar med att påbörja urvalsarbetet under vecka 3.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här. Tack för ditt tålamod och vi önskar dig en riktigt god jul!
Kontaktperson för frågor:
Lena Henriksson, Service Area Manager, lena.henriksson@afry.com
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13473E". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9657671