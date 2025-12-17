Testingenjör inom elektronik
2025-12-17
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din Roll
Är du en driven ingenjör med en passion för elektronik och ett intresse för att utveckla tekniskt avancerade system? På Saab i Karlskoga söker vi nu en elektronikingenjör/testingenjör till vår växande utvecklingsorganisation inom elektronik och test.
Som elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med spännande projekt inom hela produktens livscykel, från design och utveckling till testning och produktion. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom områden som analog och digital elektronik, FPGA-programmering, EMC och mycket mer. Våra elektroniksystem är utformade för att fungera under extrema förhållanden, och du kommer att vara en del av att säkerställa att de uppfyller de högsta kraven på noggrannhet, producerbarhet och robusta miljöer.
I din roll kommer du att arbeta med att utveckla och optimera elektroniska kretsar och system som måste fungera pålitligt i de mest krävande miljöerna. Du kommer att delta i alla faser av produktutvecklingen, från initial design och prototypframtagning till omfattande testning och slutlig produktion. Din expertis inom elektronik kommer att vara avgörande för att säkerställa att våra system uppfyller de stränga krav som ställs på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna och samarbeta med ett team av erfarna och engagerade kollegor. Om du är intresserad av att vara en del av en organisation som ständigt strävar efter att utveckla och förbättra tekniskt avancerade försvarssystem, är detta din chans. Ansök idag och bli en del av Saabs framgångsrika team i Karlskoga!Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Hos oss på Saab får du arbeta i en innovativ och stimulerande miljö med kompetenta kollegor. Vi erbjuder ett stort utrymme för personlig och professionell utveckling och möjligheten att vara med och forma framtidens försvarsteknik.
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom elektronik, elektronikdesign, datateknik eller ett närliggande område. Du har erfarenhet av arbete nära produktion, exempelvis med felsökning av kretskort, och en god förståelse för elektronikutveckling. Det är meriterande om du har kunskap inom områden som VHDL, FPGA och/eller ASIC. Vi ser även positivt på om du har några års erfarenhet av elektronikutveckling eller liknande tekniskt arbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
