Testingenjör | Defense Tech

Hos Together Tech utvecklar vi inte bara teknik - vi utvecklar lösningar som bidrar till en tryggare och mer hållbar värld. Här blir du en del av en inkluderande och nyfiken arbetsmiljö där vi uppmuntrar innovation, kunskapsutbyte och personlig utveckling.
Nu söker vi dig som vill arbeta som Testingenjör i olika spännande uppdrag, till och börja med hos en av våra kunder inom försvar och säkerhet. I rollen får du vara nära den senaste tekniken, bidra till viktiga samhällsprojekt och använda din problemlösningsförmåga i praktiken. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Utföra funktionstester på mekaniska, elektroniska och mjukvarubaserade system beroende din spetskompetens.
Genomföra felsökning och utredning av avvikelser, från komponent- till systemnivå.
Dokumentera testresultat och rapportera i relevanta system.
Samarbeta nära produktutveckling och bidra med insikter och förbättringsförslag.
Delta vid kundgodkännanden och leveranstester (t.ex. FAT/FAI).
Din tekniska bakgrund
Kandidatexamen/YH-utbildning inom mjukvara, elektronik eller mekanik.
Omfattande arbetslivserfarenhet inom testning i labb- eller verkstadsmiljö inom mjukvara, elektronik eller mekanik.
Hands-on erfarenhet av felsökning och testarbete.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom ditt teknikområde och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2024 och 2025 av Karriärföretagen!
