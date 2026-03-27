Testingenjör
TePe är ett expansivt, internationellt företag med huvudkontor och all produktion i Malmö. Med visionen om munhälsa för alla utvecklar vi innovativa produkter som bidrar till friska leenden världen över. Vår framgång bygger på engagerade medarbetare som driver utvecklingen framåt genom nytänkande och smarta lösningar.
Hos oss får du möjlighet att påverka - dina idéer tas tillvara och vi investerar aktivt i ny teknik för att ligga i framkant. För dig som vill arbeta nära produktion och teknikutveckling är detta en unik möjlighet.
Testingenjör
Om tjänsten I rollen som Testingenjör får du en varierad vardag i en verksamhet som ständigt utvecklas. Här arbetar du nära både produktion och utveckling, vilket skapar en inspirerande miljö med korta beslutsvägar.
Du är med i utvecklingsprojekt från idé till driftsatt maskin och arbetet omfattar förstudier, analyser och genomförande av tester i alla faser. Du ansvarar för att planera, driva och följa upp tester med målet att säkerställa kvalitet och bidra till produktionsförbättringar. Eftersom majoriteten av testerna sker i produktionen får du många kontaktytor och möjlighet att aktivt bidra till effektiviseringar och förbättringar.
Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, och rollen kan delvis anpassas efter dina intressen och styrkor.
Du rapporterar till Manager Test & Mechanical Engineering och ingår i ett team bestående av testingenjörer, konstruktörer och montagepersonal. Teamet är en del av ett större teknikutvecklingsteam med cirka 30 personer.
Om dig
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en praktisk roll nära produktion. Du har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet och har tidigare arbetat inom industrin, gärna med test och verifiering.
Du har erfarenhet av att arbeta i utvecklingsprojekt och känner dig trygg i teknisk implementation. Du är van att dokumentera ditt arbete strukturerat och har en god förståelse för kvalitetsarbete.
Som person är du analytisk och har förmåga att både se detaljer och helhet, samtidigt som du kan hantera flera parallella arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat och har en god administrativ förmåga. Vidare är du initiativtagande, mål- och resultatorienterad och trivs med att ta eget ansvar.
Du har ett genuint teknikintresse och en praktisk läggning, vilket gör att du känner dig bekväm med att arbeta hands-on vid tester och justeringar av maskiner i produktionsmiljö. Erfarenhet från verkstadsmiljö är meriterande.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och är van att samarbeta med och hantera intressenter på olika nivåer.
Rollen kräver
Ingenjörsutbildning och relevant arbetserfarenhet
Erfarenhet från industri och att ha arbetat med test
Vana av teknisk implementation
Strukturerat arbetssätt och god administrativ förmåga
Initiativtagande och att vara mål- och resultatorienterad
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Elina Meijer, HR Business Partner Operations. elina.meijer@tepe.com
TePe erbjuder
Hos TePe blir du en del av en innovativ och växande organisation med en tydlig vision - att skapa hälsosamma leenden världen över. Vi kombinerar hållbarhet, kvalitet och en inkluderande företagskultur där varje medarbetares bidrag värdesätts.
Du erbjuds en central roll i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö, där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och har möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och resultat.
Så här söker du
Nyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag, sista ansökningsdag är 16 april 2026.
Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen. Så ansöker du
