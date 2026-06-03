Projektledare Digitalisering OT
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-06-03
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Om tjänsten
En del ser en fabrik. Vi ser möjligheter.
På Södra Cell är vi mitt i en spännande digital resa där teknik och verksamhet möts för att skapa smartare, säkrare och mer hållbara processer. Nu söker vi dig som vill vara med och driva den utvecklingen – i en roll där du får göra verklig skillnad.
Vi vet att innovation sker när olika perspektiv möts. Därför vill vi välkomna fler med olika bakgrunder och erfarenheter att vara med och utveckla oss.
Det här får du jobba med på Södra
Som projektledare inom OT‐digitalisering blir du en nyckelspelare i vårt arbete med att utveckla och implementera digitala lösningar i våra bruk. Du blir en viktig länk mellan människor, teknik och verksamhet – och får vara med och skapa värde på riktigt.
I rollen får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt med digitalisering i industrin. Du driver projekt från idé till genomförande – men du gör det tillsammans med andra.
Du kommer bland annat att:
Projektleda digitala utvecklingsinitiativ och skapa resultat som märks i verksamheten
Vara länken mellan industriell IT (OT) och produktion, process och underhåll
Knyta ihop teknik och verksamhetsbehov och skapa helhet i projekten
Samarbeta nära ingenjörer och specialister på våra bruk
Vara med och utveckla nya arbetssätt för hur vi arbetar med digitalisering
Hos oss får du en roll där du både får använda din tekniska kompetens och din förmåga att skapa samarbete och engagemang.
Det här är en central och affärsområdesövergripande roll där du arbetar tvärs över alla våra bruk inom Södra Cell. Det innebär att du får ett brett nätverk, stor påverkan i hela organisationen och insyn i flera delar av vår verksamhet. Rollen innebär resor i tjänsten i takt med att projekten drivs ute på vårs bruk Värö, Mörrum och Mönsterås.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med start enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken på hur teknik kan göra verklig skillnad i en industrinära verksamhet, och som trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta och driva saker framåt.
Du har:
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av projektledning, eller arbetat i projekt i en liknande roll
Kunskap inom något av områden som t.ex. reglerteknik, dataanalys, AI/ML, IoT eller prediktivt underhållPubliceringsdatum2026-06-03Körkortskrav
Som person tror vi att du:
Är analytisk och strukturerad
Trivs i samarbeten och bygger förtroende
Har ett eget driv och tar initiativ
Vågar testa nytt och bidra till förändring
Du behöver inte kunna allt från början – hos oss finns möjlighet att växa in i rollen och utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Thomas Håkansson, thomas.hakansson@sodra.com
eller +46703413960.
Fackliga frågor hänvisas till:
Unionen -
Sveriges Ingenjörer -
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 16 augusti. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7819691-2032694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Idavägen 4 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9943948