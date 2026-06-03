Lärare årskurs 1-3 till Tunets skola
Borlänge kommun, Tunets skola / Grundskollärarjobb / Borlänge Visa alla grundskollärarjobb i Borlänge
2026-06-03
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Tunets skola är en F-6 skola med cirka 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge. Skolan har ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning.
Vi på Tunets skola lägger stor vikt vid att utveckla elevens kunskaper, sociala förmåga, delaktighet och kamratrelationer genom hela elevens skoldag och fritidstid. Med en stabil personal med god erfarenhet driver vi tillsammans en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.
Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper och ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en varm gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen. Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa. Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktig devis för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Att arbeta som lärare i årskurs 1-3 utifrån din behörighet i åk F-3, där huvuduppdraget är att planera, genomföra samt utvärdera undervisning.
Att dokumentera och återkoppla kunskapsutvecklingen till elever och vårdnadshavare genom utvecklingssamtal och uppföljningar.
Att skapa trygghet och studiero i gruppen.
Att som lärare ha eget ansvar för en klass på lågstadiet men även samarbeta med arbetslag F-3 samt med övriga kollegor på skolan.
Att arbete kollegialt tillsammans på skolan samt tillsammans med dina kollegor driva utvecklingen av skolan med elevernas bästa för ögonen.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare för åk F-3, med utbildning i grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.
Du behärskar det svenska språket på en hög nivå, då tydlig kommunikation är av stor vikt i undervisningen.
Du har erfarenhet av arbete inom skola, har en förståelse för uppdraget och vilka utmaningar skolan står inför.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att ha arbetat med elever med NPF-problematik och vara väl insatt i vad det innebär.
Bra kunskaper i engelska.
Körkort BDina personliga egenskaper
Du är en lugn, tydlig, strukturerad och organiserad person som har förmåga att planera arbetsområden och omsätta dem i praktiken.
Du är trygg i din ledarroll, är kommunikativ och driven samt har lätt för att leda en grupp på egen hand.
Du värdesätter samarbete och kollegialt arbete för att kunna driva utvecklingsarbeten tillsammans med dina kollegor.
Du har en positiv elevsyn och är bra på att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Du är flexibel och har ett lösningsfokus för elevernas bästa.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Tunets skola Kontakt
Sveriges lärare
Ulrika Olsson 0243-748 04 Jobbnummer
9943951