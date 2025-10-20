Testautomationsingenjör
2025-10-20
Rollbeskrivning
Vi söker en senior testautomationsingenjör med stark teknisk bakgrund inom testautomatisering, Python, Bash, SQL, CI/CD och databaser. Uppdraget är del av ett större transformationsinitiativ där redovisningsfunktionalitet migreras från flera äldre system till en ny molnbaserad lösning.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla och skapa testautomationslösningar för att säkra kvalitet, effektivitet och stabilitet i komplexa datadrivna miljöer. Rollen kräver både teknisk bredd och djup samt förmåga att driva förbättringsarbete och coacha kollegor inom testautomatisering.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Designa, implementera och vidareutveckla testautomationsramverk
Utveckla lösningar för automatiserad testdatagenerering
Integrera automatiserade tester i CI/CD-pipelines (t.ex. Jenkins, CloudBees)
Delta i förbättringsarbete av testprocesser och verktyg
Säkerställa robusthet och skalbarhet i testlösningar
Coachning och kunskapsdelning inom testautomatisering och kvalitetssäkringKvalifikationer
Mångårig erfarenhet av testautomatisering
Gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i Python och Bash
Stark förståelse för relationsdatabaser och SQL
Erfarenhet av CI/CD-integrering av automatiserade tester
Erfarenhet av testdatamanagement och automatiserad testdatagenerering
Erfarenhet från bank- eller annan komplex IT-miljö är meriterande
Dokumenterad erfarenhet av att införa framgångsrika testautomationslösningarDina personliga egenskaper
Strukturerad, analytisk och självgående
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Förmåga att driva initiativ och engagera andra kring kvalitet och automation
Start: 2025-11-03
Längd: Till 2026-06-18
Plats: Stockholm (hybridarbete)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
