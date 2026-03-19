Testare med fokus på testautomatisering
Avaron AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett utvecklingsteam hos en samhällsviktig verksamhet där du bidrar med testkompetens i egenutvecklade produkter i kundens interna miljö. Rollen omfattar teknisk testning, testautomatisering, manuella tester och koordinering av testarbetet i en agil vardag med omkring 30 000 användare.
ArbetsuppgifterSamarbeta nära utvecklingsteamet för att ta fram testscenarier.
Arbeta med testautomatisering samt genomföra manuella tester.
Delta i det agila arbetssättet, exempelvis vid demos, sprintplanering och dagliga stand-up-möten.
Leverera enligt sprintplan och bidra till teamets gemensamma mål.
Samverka med andra berörda uppdrag och intressenter.
KravMinst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete som testare eller inom quality assurance. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren.
Dokumenterad erfarenhet från minst 1 uppdrag som avsett testautomatisering. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 4 åren. Uppdraget ska ha haft en omfattning av minst 1 år.
Dokumenterad erfarenhet av minst 1 uppdrag där arbetet bedrivits agilt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av att ha arbetat med testdriven utveckling.
Erfarenhet av att ha arbetat med Cypress, Cucumber, Selenium eller liknande verktyg.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testning inom förordningsstyrda EU-projekt.
Erfarenhet av testautomatisering med Java under de senaste 4 åren.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7429356-1903461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9808544