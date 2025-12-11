Test- och Processingenjör | Jefferson Wells | Sala
Är du en erfaren test- och processingenjör som trivs med praktiskt arbete och vill bidra till utvecklingen av nya processer och produkter? Vi på Jefferson Wells söker nu en test- och processingenjör för ett konsultuppdrag hos vår kund i Sala. Vill du arbeta med spännande tester, processoptimering och produktutveckling? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Sala
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag
Anställning: Konsultanställd på Jefferson Wells
Övrig information: Rollen kräver att man arbetar 100% på plats i Sala
Om jobbet som Test- och Processingenjör:
Som test- och processingenjör hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund i Sala, kommer du att ha en central roll i test- och utvecklingsarbetet. Du arbetar praktiskt med pilotanläggningar, utför driftjusteringar och genomför tester i laboratorie- och pilotskala. Rollen innebär även att analysera och sammanställa testresultat samt bidra med processkunskap för utveckling av nya produkter. Du blir en viktig del i ett tvärfunktionellt team med stort fokus på förbättringsarbete och globala samarbeten.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Utföra praktiskt arbete kring pilotanläggningar och driftjusteringar.
* Genomföra diverse tester enligt kundkrav.
* Analysera och rapportera testresultat i tal och skrift.
* Skapa instruktioner, metoder och rutiner för testarbete.
* Ansvara för laboratoriet och dess utrustning.
* Utföra internkalibrering av instrument i samråd med QC.
* Delta aktivt i förbättrings- och förändringsarbete.
* Planera och prioritera tester samt tillhandahålla regelbundna resultat.
Den vi söker:
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta praktiskt. Du har erfarenhet av projektledning och processoptimering samt god kommunikativ förmåga. För att lyckas i rollen är det viktigt att du gillar att arbeta hands-on och samtidigt kan analysera och presentera data.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av projektledning.
* Kunskap inom LEAN, Six Sigma eller 5S.
* Erfarenhet av optimering och verksamhetsutveckling.
* God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet av arbete med testrigg.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
