Test & Analysis Engineer HW Battery System
2025-12-23
Vill du arbeta praktiskt och analytiskt med testning av högvoltsbatterier i teknikens absoluta framkant?
Infotiv söker nu en Test & Analysis Engineer inom batterisystem till ett konsultuppdrag hos kund inom elektrifiering och avancerade drivlinor.
Uppdraget passar dig som har mekanisk förståelse kombinerat med el- och mjukvarukunskap, och som trivs med hands-on testarbete nära både utveckling och verifiering.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med verifiering av battericeller och kompletta batteripack för högvoltsapplikationer. Arbetet sker i nära samarbete med systemingenjörer och testoperatörer, både i kundens interna batterilabb och hos externa leverantörer.
Du ansvarar för att:
Planera, beställa, förbereda och analysera tester för battericeller, moduler och pack
Utföra och analysera tester såsom:
Termisk prestanda
Intern resistans
Performance Test
External short circuit
Stand-alone HW-tester
Hållbarhets- och livslängdstester
Säkerställa hög kvalitet i testutförande, analys och dokumentation
Vi söker dig som
Är analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du har en praktisk ådra och trivs i en miljö där testning sker nära hårdvara, samtidigt som du har förmåga att analysera och dra slutsatser från komplex testdata.
Obligatoriska krav
Bachelor- eller Masterexamen inom relevant ingenjörsområde
Minst 3 års erfarenhet av verifiering av batterisystem inom fordonsindustrin
Svenskt B-körkort
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
God förståelse för både mekanik samt el- och mjukvara
Meriterande
Erfarenhet av hybrid- och/eller eldriftsutveckling
Kunskap och erfarenhet av Li-ion-batterier
Erfarenhet av testutveckling och testutrustning
Analys av testresultat med exempelvis Python eller Matlab
Erfarenhet av processer och arbetssätt inom fordonsindustrin
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionalism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640)
411 17 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
9663211