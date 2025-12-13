Test Lead Till Assa Abloy Entrance Systems
ASSA ABLOY söker nu en Test Lead som vill leda kvalitetssäkringen av intelligenta dörrlösningar. Du kommer att kombinera teknisk expertis med teamledarskap i en roll där du får påverka produkter som miljontals människor använder dagligen. Vi välkomnar din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Test Lead blir du en del av ASSA ABLOY Entrance Systems R&D-team som arbetar med innovativa lösningar inom skjutdörrar, svängdörrar, roterande dörrar och säkerhetsentrédörrar (SEC).
Du kommer att arbeta i tvärfunktionella team och samarbeta nära med olika intressenter såsom utvecklare, produktspecialister, produktägare, maskiningenjörer och elektronikingenjörer. Som testledare kommer du också att vara en del av en större testorganisation som inkluderar andra testledare, manuella testare och testautomatiseringsingenjörer.
ASSA ABLOYs automatiseringssystem används dagligen av miljontals människor i offentliga miljöer världen över. Alla produkter är utformade för att uppfylla nationella och internationella säkerhetsstandarder, med särskilt fokus på användarupplevelse, energieffektivitet och säkerhet. Vill du veta mer? Ta gärna en titt på videon nedan!
Du erbjuds
• Bli en del av ett globalt ledande företag inom entréautomatik, med banbrytande teknik och ett stöttande, innovativt team
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner så som flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån, friskvårdsbidrag med mera
• Lärandeutveckling och karriärmöjligheter, oavsett om det handlar om online-utbildning, ledarskapsträning eller färdighetsförbättring
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Test Lead leder du systemtestning för ASSA ABLOYs automatiska dörrlösningar och säkerställer att de uppfyller de högsta kraven på kvalitet och tillförlitlighet. För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga och förmåga att leda och kommunicera med trygghet och tydlighet.
Inom ditt ansvarsområde ligger följande arbetsuppgifter:
• Planera och samordna testaktiviteter i linje med projektmål och tidsplaner
• Säkerställa att testningen följer den övergripande teststrategin och kvalitetsstandarder
• Leda och stötta testteamet, inklusive resursplanering
• Nära samarbete med utvecklings- och produktteam
• Skapa, genomföra och underhålla testfall baserade på krav
• Identifiera, dokumentera och följa upp fel och avvikelser
• Delta i testforum och bidra till kontinuerliga förbättringar
• Följa upp testframsteg och regelbundet rapportera status
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom områden så som mekanik, elektronik eller liknande
• Har erfarenhet av testning och ledarskap inom test
• Flytande i engelska, i både tal och skrift.
• Har erfarenhet av Agila utvecklingsmetoder
Det är meriterande om du har
• Kännedom om produktcertifiering och regelefterlevnad
• Kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Observera att rekryteringsprocessen är pausad under veckorna 52-2 på grund av semesterperiod.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om ASSA ABLOY Entrance Systems AB här! Varaktighet, arbetstid, etc.
