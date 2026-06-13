Norra innerstaden söker fritidsledare
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss!
I Norra innerstaden finns ungdomsgårdarna Humlanhuset, Vasastans ungdomsgård samt Tre Liljor. Vi erbjuder också platsobundna aktiviteter i samarbete med föreningslivet med fokus på Hjorthagen. Ungdomsgårdarna bedriver öppen verksamhet med fokus på det främjande. Våra verksamheter genomsyras av ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där ungdomar oavsett könsidentitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, kulturell eller etnisk tillhörighet är välkomna och ska känna sig trygga. Våra ungdomsgårdar är en del av området för förebyggande arbete där tre enheter ingå; Ung Fritid, Stöd till Unga och Stöd till Familjer.
Din roll som fritidsledare
I din roll som fritidsledare kommer du vara del av en arbetsgrupp som gemensamt initierar, planerar, genomför och utvärderar aktiviteter med och för besökare. Ungdomarna ska uppmuntras att våga genomföra sina egna idéer genom stöd och vägledning av kreativa och engagerade fritidsledare. Det relationsskapande arbetet är en viktig del av rollen som fritidsledare där du förväntas vara en lyhörd vuxen som är tydlig i din kommunikation och vet när du ska lotsa vidare. I din yrkesroll ska du vara en del av att utveckla och arbeta för en positiv miljö för och med ungdomar och kollegor. Samverkan sker med både interna och externa samverkanspartners inom stadsdelen och hela Stockholms stad. I tjänsten ingår ett visst administrativt arbete.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten behöver du:
Fritidsledarutbildning, socialpedagogutbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Ha erfarenhet av att arbeta inom öppen ungdomsverksamhet
Kunna skriva och tala svenska obehindrat
Det är meriterande om du är flerspråkig.
Som person har du förmågan att skapa goda relationer med ungdomar samt är trygg och engagerad. Du är strukturerad, har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation gentemot målgruppen och kollegor. Du är lösningsfokuserad, självgående, kreativ och har förmågan att ställa om vid behov då verksamheten är föränderlig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att organisera, leda och utvärdera aktiviteter.
Det är viktigt att du har förmågan att ta till vara på ungdomarnas egna intressen och initiativ.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med roliga, kunniga kollegor och engagerade chefer. Du får dedikerade kollegor på våra ungdomsgårdar i Stockholms innerstad där arbetet präglas av ett öppet klimat och god arbetsmiljö. Vi värnar om våra medarbetare och vill gärna att du tar del av friskvårdsbidrag, utbildningsmöjligheter och semesterväxling.Publiceringsdatum2026-06-13Övrig information
Arbetet bedrivs på ungdomars fria tid vilket innebär dagtid, kvällstid och lördagar, enligt schema. Som fritidsledare arbetar du med alla öppna ungdomsverksamheter som stadsdelen bedriver.
Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande. Skulle det bli aktuellt med anställning kommer vi begära utdrag ur polisens belastningsregister för arbete med barn.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Norra innerstaden, Socialtjänstavdelningen, Ung fritid Kontakt
Hamid Ataie, Kommunal, äldreomsorgsverksamhet hamid.ataie@stockholm.se 076-1210505 Jobbnummer
9962517