Test Engineer inom Vision Systems - Huskvarna
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Bli en del av ett nätverk av talangfulla ingenjörer, utvecklare, molnspecialister och AI-innovatörer som arbetar med betydelsefulla projekt över hela Sverige och Europa. På Professional Galaxy AB kopplar vi samman de främsta tekniktalangerna med företag som driver digital transformation inom områden som molnlösningar, programvaruteknik, data, cybersäkerhet och artificiell intelligens.
Utforska spännande möjligheter och utveckla din karriär genom att arbeta med banbrytande teknologier och framåtblickande team.
Inledning
Vi söker nu en Test Engineer till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom avancerad robotik och autonoma system. Du blir en del av ett innovativt team som arbetar med nästa generations visionsteknik för självkörande produkter. Rollen är praktiskt inriktad och ger dig möjlighet att arbeta nära både hårdvara och AI-utveckling i verkliga miljöer.
Om uppdraget
Som Test Engineer kommer du att arbeta i ett perceptionsteam med fokus på att testa och validera visionssystem i utomhusmiljöer. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att systemens funktion speglar verkliga förhållanden och bidrar med värdefull data till utveckling och träning av AI-modeller.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:
Spela in och analysera videosekvenser för träning och test av AI-modeller.
Testa och validera sensorer och linser i verkliga miljöer.
Identifiera och dokumentera brister i visionssystem.
Hantera och följa upp felrapporter från fält och interna team.
Samarbeta med utvecklare för prioritering av åtgärder.
Designa, bygga och genomföra tester baserat på verkliga scenarion.
Utveckla och underhålla automatiserade regressionstester.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
1-5 års erfarenhet av arbete med visionssystem (t.ex. kameror, LiDAR eller liknande).
Erfarenhet av testning och validering av sensorer.
Kunskap inom bild- och videoanalys.
Erfarenhet av scripting, exempelvis Python.
God förståelse för testautomationsramverk.
Erfarenhet av HIL-system eller att bygga och underhålla testriggar.
Stark analytisk förmåga och vana att tolka testresultat.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
B-körkort.
Meriterande:
ISTQB-certifiering eller motsvarande kunskap.
Övrig information
Plats: Huskvarna (arbete sker på plats).
Omfattning: 100%.
Uppdragsperiod: 2026-04-13 - 2026-12-18.
Upplägg: Konsultuppdrag med möjlighet till övergång i anställning hos kund (hyrköpslösning).
Sista dag att ansöka är 2026-03-31.
Startdatum: 2026-04-13.
Slutdatum: 2026-12-18.Så ansöker du
Är du rätt person för uppdraget eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV.
Tillgänglighet för att påbörja uppdraget.
I motiveringen, beskriv varför du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera: Vi på Professional Galaxy AB tar inte emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga.
Löpande urval: Notera att vi för denna roll tillämpar löpande urval. Det innebär att vi ibland tar bort uppdragen före sista ansökningsdag. Om du är intresserad rekommenderar vi att du ansöker omedelbart.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7409308-1900311".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
