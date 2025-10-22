Terminalarbetare Årsta
Maluko / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maluko i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Stabil och kvalitetsmedveten? Vi söker terminalarbetare till kunds verksamhet i Årsta.
Om rollen:
Ett fysiskt arbete där det ingår mycket truckkörning.
I arbetet kommer du bl.a. arbeta med stapling av tomgods, inventering, lastning/lossning, godshantering.
Du skall vara behjälplig chaufförerna på morgonen och hålla efter i terminalen samt förbereda för nattpasset.
Arbetet kräver struktur och förmåga att planera din arbetsdag i ett högt tempo med högt ställda kvalitetskrav.
Du skall trivas med fysiskt arbete i högt tempo och kunna hålla en positiv inställning till arbetsuppgifter och medarbetare.
Viktigt att kunna upprätthålla en god relation till våra kunder och anställda.
Bidra till konstruktivitet, effektivitet och god stämning.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift, håller ett vårdat yttre och har klipp i steget.
Vi erbjuder.
En trygg anställning i ett stabilt företag med över 20 år i branschen. Konkurrenskraftig lön med möjlighet till utveckling och utbildning. Ett inkluderande arbetsklimat med mångfald och högt i tak, där olika perspektiv värdesätts.
Om Maluko Personal & Logistik AB
Ett logistikföretag som väljer både uppdrag och medarbetare med omsorg. Vi tror på en hållbar arbetsmarknad och sätter alltid kvalitet med människan i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: jobb@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminal Årsta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maluko Arbetsplats
Terminal Årsta Jobbnummer
9570084