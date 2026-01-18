Terminalarbetare
2026-01-18
Bli en av oss!
Du är en ansvarstagande och erfaren terminalarbetare med vana av lastning och lossning av fordon. Du trivs med ett fysiskt arbete och har en god grundfysik. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor, där du arbetar proaktivt och bidrar till planering av det dagliga arbetet. Arbetet varvas med enklare administrativa uppgifter, vilket innebär att du behöver ha grundläggande datakunskaper. Samtidigt är du bekväm med att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av terminalarbete och godshantering.
Vi söker dig som:
Innehar truckort A1-4 B1-2.
Har datorvana.
Flytande i svenska i både tal och skrift.
Du ska vara minst 18 år fyllda.
För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du är en lagspelare och att du drivs av att ge god service. Du är även noggrann, kvalitets- och säkerhetsmedveten. Sist, men absolut inte minst, delar du våra värderingar; att vilja mer, att ta ansvar och att spela för laget.
Vårt erbjudande
Ett arbete i en expansiv koncern som sätter hälsa, miljö och säkerhet högt på agendan och där det finns goda möjligheter till personlig utveckling. Vi är en utmanare i en bransch som befinner sig i kraftig utveckling och förändring. Det gör att vi som koncern ständigt behöver förbättra och anpassa oss efter nya utmaningar, önskemål och krav som ställs på oss - varje dag. Genom att ta ansvar, spela för laget och ständigt vilja mer, jobbar vi hårt för att göra vardagen enklare och världen mindre för våra kunder. Det är det som präglar oss i vårt dagliga arbete och vår arbetskultur.
Omfattning och placering
Omfattning: 100%.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är 8:15-17:15 måndag till fredag.
Placering: Köpetorpsvägen 8, Linköping.
Skicka in din ansökan redan idag!
Om du önskar mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Calle Johansson calle.johansson@bring.com
för frågor.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidater. Vi tillämpar löpande urval och ansökningsfristen kan därför komma att stängas innan sista ansökningsdatum. OBS! Vi tar inte emot några ansökningar via e-post.
Vi strävar efter att vara en mångkulturell koncern med stor mångfald och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön och ålder.
Vi ser fram emot att höra ifrån Dig!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bring E-commerce & Logistics AB
582 78 LINKÖPING
