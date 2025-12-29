Temachefsassistent till Tema Inflammation och Åldrande
2025-12-29
Vill du arbeta i en kvalificerad och central roll där du bidrar till en av Sveriges mest komplexa och högspecialiserade vårdmiljöer? Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration på Karolinska Universitetssjukhuset söker nu en temachefsassistent till Tema Inflammation och Åldrande.
Vi söker en nyckelperson som genom administrativ skicklighet, struktur och service bidrar till verksamhetens framgång. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en utvecklande roll på ett av Europas största universitetssjukhus
en möjlighet att själv vara med och påverka din roll och dina arbetsuppgifter tillsammans med temachef
möjlighet att bidra till en effektiv, patientsäker och framtidsinriktad vård
ett nära samarbete med chefer och stödfunktioner på ett av världens främsta universitetssjukhus.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
VO Vårdadministration är en central funktion på Karolinska Universitetssjukhuset och samlar sjukhusets vårdadministrativa kompetens inom Stab Produktion. Med cirka 640 medarbetare - medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter - säkerställer verksamheten att vårddokumentation, diagnos- och åtgärdsregistrering, fakturering och övrig administrativ service håller hög kvalitet och ger förutsättningar för en modern, tillgänglig och värdeskapande vård. Genom nära samverkan med vårdens olika professioner och ett kontinuerligt fokus på utveckling av rutiner och arbetssätt är VO Vårdadministration en nyckelspelare i sjukhusets dagliga drift och långsiktiga utvecklingsarbete.
Som temachefsassistent arbetar du nära temachef och ledningsgrupp och utgör ett kvalificerat administrativt stöd i hela den dagliga verksamheten. Rollen är bred, varierad och kräver god förmåga att skapa struktur, hantera flera parallella arbetsuppgifter och självständigt driva projekt och administrativa processer framåt.
Du kommer bland annat att:
Koordinera och planera möten såsom ledningsgrupp, samverkansforum och andra sammanhang
Ta fram presentationsmaterial, kommunikationsplan och föra mötesprotokoll
Arbeta med personaladministration, IT-frågor samt framställa och tolka olika typer av avtal
Koordinera, delta och leda olika projekt samt stötta i uppföljning av aktiviteter
Ansvara för dokument- och ärendehantering, inklusive diarieföring
Bidra till intern och extern kommunikation samt utveckla administrativa rutiner
Arbeta proaktivt för att skapa tydlighet, struktur och effektivitet i temats administrativa processer.
Rollen kräver hög integritet och god förmåga att agera inom det mandat som ges av temachef. Sekretess och korrekt hantering av känslig information är en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som
är strukturerad och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete
tar ansvar och arbetar självständigt med ett proaktivt och flexibelt förhållningssätt
är kommunikativ, socialt trygg och har ett tydligt servicefokus
är prestigelös och trygg i att hantera komplexa frågeställningar
trivs i en dynamisk miljö med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och nära samarbete med chefer, vårdverksamheter och andra administrativa funktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen. KvalifikationerKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
Tidigare erfarenhet som chefsassistent på en hög nivå
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Microsoft 365 och vana av att arbeta i olika IT-system
Erfarenhet av projektstöd, tidsplanering, kommunikation och personaladministration
Meriterande:
Erfarenhet av administrativa rutiner inom Region Stockholm.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
