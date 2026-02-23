Telefonförsäljning
AceQ Communications AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AceQ Communications AB i Malmö
Vi söker drivna säljare - med eller utan erfarenhet.
Är du social, målmedveten och vill utvecklas? Då vill vi höra från dig.
Aceq Communications AB - söker drivna säljare till vårt kontor i hjärtat av Malmö.
Telefonförsäljning på uppdrag av operatören 3.
Vad erbjuder vi?
Attraktiv provisionsmodell + bonus**
Tydlig introduktion och utbildning - erfarenhet är meriterande men inget krav!
Stora utvecklingsmöjligheter och chans att växa inom företaget
Stöttande team och positiv arbetsmiljö
Ungt och hungrigt team med stark gemenskap
Roliga tävlingar, bonusar och gemensamma aktiviteter
Personlig coachning som gör dig vass på försäljning
Snabb karriär för dig som vill lyckas tidigt
Vad förväntar vi oss?
Positiv energi och vilja att utvecklas
Engagemang på heltid
Tävlingsinsinkt och driv att nå mål
Social, kommunikativ och orädd i kontakt med kunder
Punktlighet och ansvarstagande
Vilja att lära - erfarenhet är inget krav
Känner du igen dig ovan? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Mejla eller ring för mer info 040-88188
E-post: jobb@aceq.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AceQ Communications AB
(org.nr 559541-8418)
Studentgatan 2 (visa karta
)
211 38 MALMÖ Jobbnummer
9759203