Telecom OSS-engineer
2026-01-13
Vår kund söker nu flera seniora specialister inom Telecom OSS för arbete i komplexa och verksamhetskritiska miljöer. Uppdragen omfattar hela OSS-kedjan från planering och design till driftsättning, övervakning och vidareutveckling. Roller och fokusområden varierar, men samtliga uppdrag kräver djup teknisk kompetens och erfarenhet av produktion i stora telecom-miljöer.
Tillgängliga roller och inriktningar
OSS Fulfilment Engineer
Arbete med serviceaktivering och Order-to-Activate-flöden
Utveckling och integration inom provisionering och OSS-system
Fokus på Java-baserade lösningar och systemintegration
OSS Inventory Engineer
Ansvar för resource- och service inventory
Arbete med discovery, reconciliation och datakvalitet
Stark förståelse för datamodeller och avancerad SQL
OSS Service Assurance Engineer
Arbete med fault management och larmkorrelation
Ansvar för övervakning, incidenthantering och SLA-uppföljning
Integration mot ITSM-processer och ärendehantering
OSS Data Mediation / Product Specialist
Analys av servicepåverkan och beroenden mellan tjänster
Arbete med semantiska modeller och informationsstrukturer
Fokus på datarelationer, kontext och beroendekedjor
OSS Plan & Build / Network Creation Engineer
Nätplanering och design inför utbyggnad
Arbete med designflöden från planering till inventory och fulfilment
Förståelse för geografiska data och nätstruktur
OSS DevOps Engineer (OSS-miljöer)
CI/CD, drift och vidareutveckling av OSS-plattformar
Ansvar för stabil produktion, incidenter och säkerhet
Arbete med Java-baserade system och middleware i kritiska miljöer
Obligatoriska krav
Praktisk och dokumenterad erfarenhet inom Telecom OSS
Senior kompetens och vana av arbete i produktionsmiljöer med hög komplexitet
God förståelse för hela livscykeln Plan, Build, Run och Operate
Möjlighet att genomgå svensk säkerhetsprövning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Omfattning och anställningsform
Heltid
Konsultuppdrag via TechServices IT AB
Startdatum
Start enligt överenskommelse
Om TechServices IT
TechServices IT AB levererar specialister och IT-tjänster till organisationer med höga krav på teknisk kompetens, säkerhet och leveransprecision. Vi arbetar långsiktigt med både kunder och konsulter i komplexa och samhällskritiska uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-13
Om intresse finns, skicka din ansökan till rekrytering@techservicesit.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rekrytering@techservicesit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TechServices IT Modica AB
(org.nr 559450-2881)
164 40 KISTA Arbetsplats
Stockholm (Hybrid) Jobbnummer
9681840