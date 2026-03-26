Teknisk testare API & Microservices (Java/Python)
2026-03-26
Om uppdraget
Vi söker en erfaren teknisk testare till ett spännande uppdrag inom finansiella system. Du kommer att arbeta i en modern miljö med microservices och API-baserade lösningar, där testautomatisering och kvalitetssäkring står i fokus.
I rollen blir du en del av ett tvärfunktionellt team där du samarbetar nära utvecklare, kravanalytiker och externa parter för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Om rollen
Som teknisk testare arbetar du med att designa, utveckla och genomföra automatiserade tester för komplexa system. Fokus ligger på API- och end-to-end-tester i Java- och Python-baserade ramverk.
Du förväntas även bidra i testplanering och i vissa fall stötta testledning, samt ha en aktiv roll i samarbetet med externa aktörer såsom banker.
Analysera krav och omsätta dessa till testfall
Utveckla och underhålla automatiserade tester (API & E2E)
Ta fram och hantera testdata
Genomföra funktionella, icke-funktionella, integrations- och migreringstester
Samarbeta med utvecklingsteam i agila processer
Dokumentera testfall och resultat i verktyg som Jira, Confluence, R4J eller Zephyr
Rapportera status och resultat till testledare/teamlead
Stötta externa parter (t.ex. banker) i testarbete
Kravprofil (Skallkrav)
Erfarenhet av att arbeta med Java- och Python-baserade testframeworks
Erfarenhet av API- och E2E-testning i microservices-arkitektur
Erfarenhet av testautomatisering och relevanta testverktyg
Erfarenhet från bank/finans, inklusive förståelse för betalflöden eller cash management
Meriterande
Erfarenhet av testledning eller testplanering
Utvecklarbakgrund
Certifiering inom test, t.ex. ISTQB
Erfarenhet av integrations- och migreringstester
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har ett stort kvalitetstänk. Du trivs i en samarbetsorienterad miljö och har förmågan att driva ditt arbete självständigt samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma framgång.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Via mail
E-post: sr@viraliv.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Testare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Viraliv AB
(org.nr 559371-5682) Arbetsplats
