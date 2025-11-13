Teknisk testare
AMF Tjänstepension AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AMF Tjänstepension AB i Stockholm
Vill du bidra till trygghet för miljontals pensionssparare och utvecklas i ett kompetent team? Motiveras du av webbutveckling, IT-säkerhet och digital tillgänglighet?
Som teknisk testare kombinerar du praktiskt testarbete med att leda utvecklingen av en robust testarkitektur och skapa förutsättningar för teamet att arbeta med kvalitet. Här kliver du in i en nyckelroll där du får påverka riktning och struktur i ett spännande förändringsarbete - och bidra till att skapa en riktigt bra användarupplevelse.
Om rollenDu ansvarar för att driva kvalitetsarbetet från idé till produktion. Genom tydliga arbetssätt, verktyg och visualiseringar gör du kvaliteten synlig och mätbar. Du säkerställer att prestanda, säkerhet och tillgänglighet (WCAG) är integrerade i leveransen och stöttar utvecklare och Product Owner i riskbaserad testning, så att kvalitet blir ett gemensamt ansvar i teamet.
Det ingår i ditt ansvar att utveckla och underhålla automatiserade tester i vår CI/CD-pipeline, följa upp kvalitetssignaler som feltyper och testtäckning, och säkerställa testbarhet tidigt med tydliga krav, testdata och miljöer. Du ser till att våra viktigaste användarflöden fungerar på rätt enheter och webbläsare, samt att integrationer mot omgivande system testas automatiskt och isolerat. Vi arbetar agilt enligt SAFe med en teknikstack baserad på .NET, C#, React, TypeScript och Playwright.
Vi erbjuder digEn meningsfull roll i en kultur som präglas av prestigelöshet, samarbete och korta beslutsvägar. Hos oss får du:
- Ett viktigt uppdrag - du bidrar till att skapa trygghet för miljoner människor i ett bolag där samhällsnytta och långsiktighet står i centrum.
- Utrymme att växa - vi värdesätter din kompetens och uppmuntrar till lärande, utveckling och kunskapsdelning.
- Ett hållbart arbetsliv - med flexibla arbetssätt, generösa förmåner och en kultur som främjar balans mellan arbete och fritid.
Vem du ärDu är trygg i dina kunskaper och har förmågan att se kvalitet ur ett större perspektiv. Du kommunicerar tydligt, samarbetar gärna och bygger långsiktiga relationer både inom teamet och med andra delar av organisationen. Med ett naturligt driv får du saker att hända, och du arbetar proaktivt med att förbättra både arbetssätt och lösningar.
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av systemtest, acceptanstest och testautomatisering samt kravhantering. Du behöver ha kunskap om webbutveckling samt erfarenhet av verktyg som Playwright och ReQtest. Vidare är du van vid att arbeta agilt, exempelvis enligt Scrum eller Kanban, och du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift.
Din ansökan
Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del i urvalsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess. Personligt brev behövs inte, men vi vill att du bifogar ditt CV och gärna att du svarar på några frågor vi ställer i samband med att du söker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med över fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på drygt 800 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans.
AMFs vision är "en framtid att se fram emot". Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord; enkelt, tryggt och mänskligt. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMF Tjänstepension AB
(org.nr 502033-2259), https://www.amf.se/ Arbetsplats
AMF Jobbnummer
9604043