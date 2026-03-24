Teknisk support inriktning sol och batterier
Elmontör redo för nya äventyr?
Nu söker vi dig som vill jobba med teknisk support mot våra kunder, som till stor del består av elinstallatörer, samt innesälj, med inriktning mot hemmabatterier och solenergi.
Välkommen in i ett glatt och kompetent gäng där vi ger dig goda möjligheter att kunna växa tillsammans med oss.
Då vi arbetar med elbilsladd så måste du vara kunnig inom el eller teknik. Vi ser väldigt gärna att du har erfarenhet inom batterilagring och/eller sol. Kanske är du elektriker som vill sadla om och ta en kontorstjänst?
Du måste vara flytande i svenska i tal och skrift och gärna vara duktig i Officepaketet. Stort plus om du kan tala danska eller finska.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker någon som är lättsam, har lätt för att lära, är serviceminded, självständig och flexibel. För rätt person finns stora chanser att kunna växa inom bolaget.
Utöver detta tror vi att följande punkter stämmer in på dig:
Utbildning inom el och/eller teknik minst på gymnasienivå
Gymnasieexamen
Flytande svenska, såväl i tal som i skrift
Skårebo tar ordet!
Skårebo har förmånen att utgöra Skandinaviens största nisch-leverantör inom e-mobility av laddlösningar, egenutvecklade och tillverkade tillbehörsprodukter, kundanpassad lagerhållning, logistik- och betaltjänster och besitter det sällsynta helhetserbjudandet i form av att kunna erbjuda allt detta under ett och samma tak. Mot denna bakgrund så har vi höga ambitioner och goda utsikter inför framtiden.
Skårebo energi AB är en del av industrikoncernen Sustainion Group AB
Vi behöver någon snarast så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte att söka!
Placeringsort: Jönköping
Omfattning: 100%
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Snarast
Ansökan med personligt brev, CV samt 2 referenser skickas till jobba@skarebo.se
Märk din ansökan med "Teknisk support Jkpg"
Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: jobba@skarebo.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svensk teknisk support".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skårebo Energi AB
(org.nr 559277-1355)
Hjortronvägen 6
)
554 75 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Skårebo energi AB Kontakt
Ester Fredin jobba@skarebo.se
