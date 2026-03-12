Teknisk specialist Lastbilshydraulik

Bevola A/S Danmark Filial Sverige / Maskiningenjörsjobb / Växjö
2026-03-12


Vill du arbeta med tekniska lösningar för lastbilar och påbyggnationer och vara en viktig del i affären?
Bevola fortsätter att växa och vi stärker nu vårt svenska team med en Teknisk specialist inom lastbilshydraulik.
I rollen arbetar du nära både kunder och kollegor och bidrar med teknisk kompetens i lösningsdialoger och affärer där hydrauliken står i centrum.
Det här är en roll för dig som gillar teknik, problemlösning och kunddialoger och som vill använda din praktiska erfarenhet i en mer affärsnära roll.
Din roll hos oss
Som teknisk specialist blir du en viktig del av vårt svenska team och fungerar som länken mellan teknik, kund och affär.
Du arbetar nära våra säljare och hjälper till att ta fram rätt hydrauliklösningar för olika typer av lastbilar och påbyggnationer. I många affärer är din tekniska kompetens avgörande för att hitta den bästa lösningen för kunden.
Rollen är huvudsakligen baserad i Växjö, men du följer ibland med säljarna i kundmöten när tekniken står i centrum.
Vad du kommer att arbeta med
Ta fram hydrauliklösningar för lastbilar och påbyggnationer
Vara tekniskt stöd till säljorganisationen
Delta i kunddialoger och tekniska lösningsdiskussioner
Bidra i offertarbete och tekniska specifikationer
Säkerställa att rätt lösningar tas fram från början

Vem vi tror att du är
Du är en person som gillar teknik och problemlösning och som trivs när du får använda din erfarenhet för att hjälpa både kollegor och kunder.
Du behöver inte vara ingenjör. Vi tror snarare att du idag arbetar nära tekniken.
Du kan till exempel vara:
fordonstekniker
lastbilsmekaniker
servicetekniker
hydrauliktekniker
påbyggnadstekniker

Det viktigaste är att du har ett genuint teknikintresse och erfarenhet av hydraulik eller fordon.
Varför arbeta hos oss
Hos Bevola blir du en del av vårt svenska team där vi tillsammans utvecklar affären och bygger långsiktiga kundrelationer.
Du får en roll där du kan:
utveckla din tekniska kompetens
arbeta nära både kunder och kollegor
påverka lösningarna i affären
bidra till att utveckla hydraulikaffären i Sverige

Vill du vara med och utveckla vårt svenska team och våra hydrauliklösningar för lastbilar?
Välkommen att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: jbl@bevola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bevola A/S Danmark Filial Sverige (org.nr 516402-5107)
Gullhallavägen 9 (visa karta)
352 50  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Country Manager
Johan Blom
jvl@bevola.se
+46723884213

Jobbnummer
9794883

