Teknisk specialist inom Windowsserverplattformar
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där stabila och säkra serverplattformar är avgörande för att vardagen ska fungera. Här förstärker du ett team som ansvarar för Windowsbaserade servermiljöer och bidrar i införandet och driften av Microsoft Dynamics ur ett plattformsperspektiv.
Du arbetar både nära ett pågående införande och i den löpande förvaltningen. Fokus ligger på att välja rätt plattform, designa lösningar samt installera och konfigurera den underliggande infrastrukturen för hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Du samarbetar med flera team och intressenter i en miljö där teknisk kvalitet, dokumentation och kunskapsdelning är viktiga delar av arbetet.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera operativt arbete med plattformsdesign i en säkerhetskritisk Windowsmiljö.
ArbetsuppgifterDu förstärker teamet som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Windowsservermiljöer.
Du bidrar i införandet och driften av Microsoft Dynamics med fokus på plattform och infrastruktur.
Du designar lösningar och är med och väljer plattform utifrån krav på stabilitet, prestanda och säkerhet.
Du installerar, konfigurerar och vidareutvecklar den underliggande infrastrukturen som krävs för lösningen.
Du arbetar både operativt i projekt och i den löpande förvaltningen tillsammans med övriga i teamet.
Du samarbetar med andra team och intressenter för att säkerställa att lösningarna fungerar väl i helheten.
Du bidrar till dokumentation och kunskapsöverföring inom organisationen.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som tekniker inom design, underhåll och drift av Windowsservermiljöer.
Erfarenhet av Microsoft Dynamics.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Azure DevOps-setup.
Erfarenhet av Azure.
Erfarenhet av virtualiseringsmiljöer som VMware och Hyper-V.
Erfarenhet av Active Directory.
Erfarenhet av automatisering och administration via PowerShell.
Erfarenhet av nätverk och brandvägg.
Erfarenhet av IT-säkerhet och certifikathantering.
Erfarenhet av MSSql.
Erfarenhet av serverhårdvara.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9877927