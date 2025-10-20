Teknisk specialist inom fastighetsautomation
Fastighetsavdelningen är en av tre avdelningar i Region Gävleborgs fastighetsförvaltning. De andra två är byggprojektavdelningen och logistik och serviceavdelningen. Fastighetsavdelningen består av två enheter, varav en förvaltar fastigheter och lokaler i Gästrikland och den andra i Hälsingland. Fastighetsavdelningens bestånd består av sjukhus, hälsocentraler, folkhögskolor och administrativa lokaler för Region Gävleborgs verksamheter. Totalt är vi cirka 30 medarbetare fördelat på driftledare, förvaltare och tekniska specialister samt administratörer.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som teknisk specialist inom fastighetsautomation kommer du ha en viktig roll inom ett område som utvecklas snabbt. Du kommer, tillsammans med en kollega, att ansvara för utveckling och förvaltning av Region Gävleborgs system för fastighetsautomation. Du arbetar även tillsammans med tekniska specialister inom andra teknikområden, samt är tekniskt stöd till driftledare, förvaltare och byggprojektledare. Vi arbetar bland annat i systemen Schneider Struxureware och Siemens Desigo CC. I din roll kommer du att vara en viktig pusselbit för att möjliggöra Smarta sjukhus.
Som teknisk specialist kommer du bland annat att
• vara ett tekniskt stöd till övriga medarbetare på fastighetsavdelningen inom ditt område
• utveckla och säkerställa funktionalitet och nivå på våra fastighetsautomationssystem
• förvalta och utveckla riktlinjer, styrande dokument och projekteringsanvisningar samt vara ett projektstöd i frågor som rör fastighetsautomation
• säkerställa att lagar och myndighetskrav inom området upprätthålls.
Hos oss får du
• bidra till hållbara och energieffektiva byggnader tillsammans med ett starkt team
• en utvecklande vardag med möjlighet att påverka utvecklingen av fastighetsautomation
• arbeta i en spännande, unik och teknikintensiv miljö
• ett flexibelt arbete med möjlighet till distansarbete.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv och kan se helheter och samband. Du har en väl utvecklad förmåga att samarbeta med andra, kan kommunicera och bygga goda arbetsrelationer. Du är uppriktig och öppen i din interaktion med andra. Du visar entusiasm för nya satsningar och förbättringar, samt har förmåga att motivera andra att delta i förändringar. Vi ser att du kan förmedla budskap på ett tydligt sätt anpassat efter mottagaren. Du kan identifiera problem och hitta praktiska lösningar, samt kan fatta beslut baserat på relevant fakta. Vidare ser vi att du är lugn och stabil, även vid motgångar. Du har förmågan att prioritera arbetet och lägga tid på uppgifter och frågor baserat på hur brådskande de är. Då rollen innebär självständigt arbete är det viktigt att du kan ta initiativ, agera proaktivt och vidta åtgärder där du ser att det krävs, med lite eller ingen styrning från andra.
I rollen som teknisk specialist ska du inneha
• eftergymnasial utbildning inom området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst fem års erfarenhet inom fastighetsautomation
• B-körkort.
Tycker du arbetet låter spännande? Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
