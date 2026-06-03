Lärare bild till Olaus Petriskolan 7-9 City
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Är du en kreativ och engagerad bildlärare som vill arbeta med våra ungdomar i en av Örebros populäraste skolor? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Välkommen till Olaus Petriskolan 7-9! Just nu erbjuder vi möjligheten att arbeta hos oss som lärare i bild. Vi söker en engagerad och flexibel lärare som vill arbeta på en stor och attraktiv högstadieskola mitt i stan. Som lärare i högstadiet undervisar du skolungdomar i de tidiga tonåren, där mentorskap för en klass i årskurs 7 är en del av tjänsten. Relationsskapande med elever är en viktig del i det pedagogiska arbetet, för att bygga upp ett förtroende och en trygg miljö i och utanför klassrummet.
Tillsammans med ytterligare en erfaren bildlärare kommer du att bedriva bildundervisningen för skolans elever. Ni undervisar på egen hand men har ett mycket nära samarbete i ert arbete. Du kommer att ingå i ett välfungerande arbetslag med gedigen erfarenhet som samarbetar och hjälper varandra varje dag. Där förväntas du bidra till arbetslagets utveckling genom att aktivt delta i konferenser och gruppens kompetensutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
undervisa i bild
planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska undervisningen tillsammans med övrig personal
stödja elevernas sociala utveckling
mentorskap för en klass
att tillsammans med övriga pedagoger bedriva skolutveckling för en ökad måluppfyllelse
arbeta ämnesövergripande tillsammans med andra
Om arbetsplatsen
Olaus Petriskolan är en F-9-skola som ligger centralt i Örebro. F-6 på norr och 7-9 i city vid Oskarsparken. Högstadiet har ca 500 elever fördelade på 6 arbetslag. Arbetslagen har ansvaret för en tydligt avgränsad elevgrupp. Vi erbjuder tre unika profiler: kultur, idrott och hälsa och maker space. I nära samarbete med Kulturskolan arbetar vi över ämnesgränserna, vi låter bild, musik, teater bidra till alla elevers lärande när vi arbetar med ämnesövergripande temaområden.
Olaus Petriskolan är sedan läsåret 2015/2016 Övningsskola, ett samarbete med lärarutbildningen på Örebro Universitet.
Du kan läsa mer om vår skola här: https://skolor.orebro.se/olaus-petriskolan.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
Som bildlärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Du har även en kreativ förmåga som du använder dig av i undervisningen.
Vi vill att du är ansvarsfull, ordningsam, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, då arbetet kräver god förmåga att dokumentera skriftligt och kommunicera med vårdnadshavare och elever. Du ska vara engagerad i både undervisning som mentorsuppdraget och självständig i ditt arbete. Avslutningsvis har du lätt att samarbeta med pedagoger, elevhälsa och rektorer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i bild för årskurs 7-9, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
goda IT-kunskaper
Meriterande:
erfarenhet av arbete på högstadiet
erfarenhet av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
erfarenhet av mentorskapTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 50%
Tillträde: from 12 augusti 2026 - tom 17 juni 2027
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 juni. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1024/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Maja Mustonen +4619212929 Jobbnummer
9946299