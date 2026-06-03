Fibertekniker Åkersberga/Norrtälje
Brs Networks AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Norrtälje Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Norrtälje
2026-06-03
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brs Networks AB i Norrtälje
, Uppsala
, Gotland
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där du får ta ansvar, utvecklas i din roll och följa projekt hela vägen från start till mål? Trivs du i en prestigelös miljö med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka din arbetsvardag?
Då kan du vara den vi söker.
BRS Networks är ett väletablerat företag inom fiber och IT med omkring 75 medarbetare och huvudkontor i Visby. Vi finns även i Kalmar, Norrtälje, Åkersberga och Uppsala och fortsätter att växa i takt med en stark efterfrågan på våra tjänster.
Just nu söker vi en fibertekniker med placering i Åkersberga och Norrtälje. Tjänstens huvudsakliga arbetsort kan variera mellan kontoren beroende på verksamhetens behov och aktuell arbetsbelastning.
Vi söker dig som: Har erfarenhet av fiberskarvning, installation och stamnätsutbyggnad. Du trivs med att arbeta självständigt, är strukturerad och flexibel samt har lätt för att samarbeta med både kollegor och projektledning. Du tar ansvar för ditt arbete, håller en hög kvalitet i leveransen och bidrar gärna till teamets gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och en lösningsorienterad inställning där du ser möjligheter snarare än hinder. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och har gymnasieexamen. Har du utbildning från relevant yrkesskola ser vi det som meriterande. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Erfarenhet av fiberinstallation, skarvning och fiberblåsning är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen har du nära kontakt med företagets projektledare och arbetsledare, och du förväntas kunna dokumentera och följa upp ditt arbete på ett noggrant sätt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
• Ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
• Ett trevligt och engagerat team med hög kompetens och lång erfarenhet
• Ett välrenommerat och växande företag med goda villkor och förmåner
• Möjlighet att påverka ditt eget arbete och din karriär
Skicka din ansökan till jobba@brsnetworks.se
och ange referens "Fibertekniker Åkersberga/Norrtälje".
Urvalsprocessen pågår löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobba@brsnetworks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekniker Norrtälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BRS Networks AB
(org.nr 556822-1567)
Baldersgatan 12E (visa karta
)
761 31 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BRS Networks Norrtälje Jobbnummer
9946286