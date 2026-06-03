Lärare idrott och svenska eller matematik
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping
2026-06-03
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa i ämnet Idrott och hälsa nivå 1 på Naturbruksprogrammet, El-och energiprogrammet och Hotell-och turismprogrammet. Du kommer också utifrån din eventuella behörighet och kompetens att kunna undervisa i kurser/ämnen inom matematik och svenska.
Du kommer arbeta på en trivsam skola med ca 240 elever med drivna och kreativa kollegor och du kommer att ingå i ett av skolans arbetslag. Det är en tillsvidaretjänst med med en anställningsgrad på ca 30%-70% beroende på din möjlighet att kunna kombinera undervisningen i idrott med undervisning i svenska eller matematik. Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom idrott
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i tex svenska eller matematik
Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ändra ditt förhållningssätt och synsätt.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11406". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Linköping Kontakt
rektor
Anna Ekstrand anna.ekstrand@realgymnasiet.se 0730341187 Jobbnummer
9946297