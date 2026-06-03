Nu söker vi två socialsekreterare!
Härnösands Kommun / Socialsekreterarjobb / Härnösand Visa alla socialsekreterarjobb i Härnösand
2026-06-03
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Vi söker nu två engagerade socialsekreterare som vill arbeta med meningsfulla och samhällsviktiga uppdrag! Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i människors liv i en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och kvalitet.
Om verksamheten
Vi arbetar med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer samt budget och skuldrådgivning. Målet inom ekonomiskt bistånd är att den enskilde med hjälp av socialtjänsten ska bli självförsörjande.
Hos oss kommer du ingå i en arbetsgrupp med hjälpsamma, erfarna och kompetenta kollegor. Vi är en stabil arbetsgrupp som har lång erfarenhet av att arbeta målinriktat mot självförsörjning i samarbete med andra aktörer. Vi är engagerade i de förändringar som sker med anledning av aktivitetskravet och andra förändringar inom ekonomiskt bistånd.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Tjänsten innebär att du ska arbeta med att utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd. I rollen ingår att aktivt stödja, motivera och stärka individers tro på sin egen förmåga att på sikt bli självförsörjande. Arbetet innebär myndighetsutövning och ett samarbete med andra interna och externa aktörer.
Allt arbete inom enheten är ett kvalificerat socialt arbete där beslut fattas utifrån rättssäkerhet dvs gällande lagar, riktlinjer och rättspraxis. I tjänsten ingår även beredskap.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav
B-körkort är ett krav
Meriterande med erfarenhet inom ekonomiskt bistånd
Meriternade med erfaranhet att arbeta i verksamhetssystemet Life Care
Meriterande om du är flerspråkig
Vi söker dig som är positiv och har en helhetssyn och förstår hur din roll bidrar till verksamhetens övergripande mål. Du har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors perspektiv, samtidigt som du behåller din professionella distans. Du är lojal, står bakom fattade beslut och följer riktlinjer och policys. Vidare är du initiativtagande, tar ansvar och driver arbetet framåt. Du har också en mycket god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och arbetar lyhört och konstruktivt tillsammans med andra. Du är flexibel, trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott och inkluderande arbetsklimat. Som nyanställd får du introduktion samt kontinuerlig extern handledning som stöd i ditt arbete. Övrig information
Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid.
Start enligt överenskommelse, dock senast 260801 för den ena tjänsten och senast 260901 för den andra tjänsten.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 00 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Enhetschef
Maria Lindberg maria.lindberg@harnosand.se +46611348000 Jobbnummer
9946282