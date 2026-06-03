Undersköterska till Sarahemmet äldreboende i Nacka
Ersta Diakonisällskap / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-06-03
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Om arbetsplatsen
Våra äldreboenden är den del av Ersta diakoni som bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Sarahemmet öppnade 2018 och är idag en väl etablerad verksamhet med nöjda boenden och medarbetare. Sarahemmet ligger i Nacka/Älta och har 54 smakfullt inredda lägenheter uppdelade på två våningar, för personer med demenssjukdomar och omvårdnadsbehov. Vi har en stor solig och grönskande trädgård och ligger alldeles intill natur och friluftsområden. Vi är måna om att skapa en vacker miljö där genuin hemkänsla möter dagens teknik. Här arbetar sjuksköterskor, rehabpersonal, omvårdnadspersonal och ledning i ett nära samarbete. Vårt arbete är grundat i vetenskap och utförs med hjärta.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
I rollen som undersköterska har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, ledare och övriga omvårdnadspersonalen. Du och dina kollegor planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de som bor hos oss är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap.
Annonsen avser en tjänst på somatisk avdelning på cirka 80%.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du har ett stort intresse för människor och är trygg i dig själv. Vi ser också att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor och är noggrann i ditt arbete.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen • goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift • goda datorkunskaper.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Maria Torpner, Enhetschef, maria.torpner@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Kommunal Ersta diakoni, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845588-2034448". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Storkällans väg 2 (visa karta
)
138 40 ÄLTA Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9946288