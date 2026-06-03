Administratör HR/Lön till Bellman Group
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2026-06-03
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Administratör HR / Lön (Deltid)
Gillar du ordning och struktur, och vill arbeta parallellt med dina studier? Bellman Group söker nu en administratör till Lön och HR på deltid till huvudkontoret i Solna.
Du blir en del av vårt team på Lön och HR under din studietid och får möjligheten att bygga erfarenhet inom ett växande entreprenörsbolag.
Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. Koncernen verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 2025 omsatte koncernen ca 4 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna har cirka 800 anställda och cirka 2200 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bellmangroup.se
Om jobbet
Som Lön- och HR-administratör blir du en viktig del av vår funktion när det gäller att säkerställa korrekt och snabb återkoppling till våra chefer när det gäller lön och HR administration. Du kommer att få möjlighet att lära dig grunderna inom Lön och HR-administration tillsammans med erfarna kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bevaka och säkerställ återkoppling på uppgifter som kommer in till vår Lön och HR mail från organisationen.
Löneadministration och lönerelaterade frågor.
Personaladministration.
Uppdatering av handböcker, rutiner och policys.
On/re/offboarding i HR system.
Underhåll och uppdatering av data och funktioner i HR- och rekryteringssystem.
Rapportering och uppföljning.
Administrativt stöd och support till våra chefer i HR- och lönefrågor.
Vi söker dig som
Studerar på en utbildning inom Lön eller HR och har minst 1 år kvar av dina studier. Är strukturerad, noggrann och har en naturlig känsla för service.
Trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta nära kollegor och chefer.
Är bra på att planera och prioritera ditt arbete och har ett arbetssätt som säkerställer att lagar, regler och avtal följs.
Har hög integritet och är pålitlig och ansvarstagande som person.
Är van att arbeta i Office 365.
Är systemvan och har ett intresse för digital utveckling.
Uttrycker dig väl i svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Tjänsten ger dig som studerande en god möjlighet till en bred erfarenhet inom Lön och HR.
Nära samarbeten med ett engagerat team med hög kompetens inom Lön och HR.
Möjlighet att bidra till utveckling av system och arbetssätt.
Visstidsanställning på deltid med flexibla arbetstider som går att kombinera med dina studier. Publiceringsdatum2026-06-03Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdatum.
Har vi fångat ditt intresse och tror du att detta kan vara något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750550-2034440". Arbetsgivare Bellman Group AB (publ)
(org.nr 559108-3729), https://jobb.bellmangroup.se
Vallgatan 5B (visa karta
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170 67 SOLNA Arbetsplats
Bellman Group Jobbnummer
9946285