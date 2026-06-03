Senior mekanikkonstruktör till Ground Combat
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som mekanikkonstruktör hos oss blir du en del av affärsområdet Ground Combat, där vi utvecklar tekniska lösningar för markbaserade system i teknikens absoluta framkant.
Du arbetar genom hela produktens livscykel - från konceptutveckling och innovation till test, verifiering och vidareutveckling. Det som gör rollen unik är den nära kopplingen mellan konstruktion och praktisk verifiering, där du aktivt deltar i tester och provskjutningar och ser dina lösningar fungera i verkligheten.
Du kombinerar teknisk spetskompetens med kreativ problemlösning och arbetar i en miljö som präglas av samarbete, nytänkande och ständig förbättring.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa högkvalitativa 3D‐modeller och ritningsunderlag som möjliggör effektiv produktion
Driva teknikstudier och bidra till att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar
Delta i och bidra till tekniska forum och workshops som driver utvecklingen framåt
Planera och utföra tester och verifieringar, inklusive provskjutningar, för att säkerställa funktion, prestanda och kvalitet
Utveckla och utvärdera prototyper, bland annat med hjälp av modern 3D‐printing
Förbättra och vidareutveckla arbetssätt, processer och metoder.
Samverka med funktioner i hela organisationen, såsom produktion, inköp, beräkning
Bidra i forsknings- och utvecklingsprojekt med direkt koppling till våra produkter
Du arbetar främst i Catia och 3DExperience då det är vårt CAD-system.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och som vill ta ett helhetsansvar i konstruktion - från idé till färdig och produkt.
Du är strukturerad och noggrann, men också nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i samarbete med andra och är trygg i din kompetens, med förmåga att fatta tekniska beslut och driva ditt arbete framåt.
Vi tror att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller närliggande område
Några års erfarenhet av konstruktion, gärna kopplat till produktutveckling, produktionsteknik eller kvalitet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Hos oss inom Ground Combat blir du en del av en teknikintensiv och utvecklande miljö där din kompetens bidrar till framtidens markbaserade system. Här får du arbeta med varierande och komplexa uppdrag i nära samarbete med engagerade kollegor, samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Observera även att annonsen kommer ligga ute under sommaren och att återkoppling därför kan komma att ske först i slutet av augusti.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB stina.jonsson@saabgroup.com Jobbnummer
9946294