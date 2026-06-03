Fysioterapeut till Kalkbrottet rehab
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2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
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Ref: 20261321
Välkommen till Kalkbrottet rehab!
Vi söker nu en fysioterapeut till en av våra rehabsektioner inom ordinärt boende. Vår arbetsgrupp består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabundersköterska, vaktmästare och en vårdadministratör.
Hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team som genom rehabilitering, träning och hjälpmedel bidrar till en meningsfull vardag för Malmöborna och gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I yrkesrollen som fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss är du en del av ett team där du samarbetar tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplaneringar. Arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet.
Som legitimerad fysioterapeut arbetar du med att göra funktionsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. Tillsammans med patienten och teamet upprättar du rehabiliteringsplaner med klart angivna mål och utformar individuella träningsplaner. Du gör vid behov bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har vana att använda datorn som arbetsredskap och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya program och system
Kan cykla
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av rehabilitering inom kommunal verksamhet
Har B-körkort
Som fysioterapeut hos oss får du möjlighet att ta ansvar och bidra till utveckling med fokus på kvalitet och resultat. Du trivs i en flexibel vardag där du snabbt anpassar dig till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändring.
Du arbetar strukturerat och bidrar genom god samarbetsförmåga till ett positivt arbetsklimat. Med pedagogisk insikt och ett serviceinriktat bemötande kommunicerar du tryggt, lyhört och professionellt med kollegor, Malmöbor och deras anhöriga utifrån individens olika behov och förutsättningar. Du har även kulturell medvetenhet, värdesätter olikheter och bidrar till ett respektfullt och inkluderande arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Stöttning av administrativa uppgifter av vårdadministratör
Stora möjligheter att påverka arbetstider
Stora möjligheter till utveckling och förbättringsarbeten, framförallt inom det digitala
Om arbetsplatsen
Kalkbrottet rehab är en av totalt sju sektioner inom ordinärt boende hemsjukvård. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabundersköterska och vaktmästare tillsammans. Kalkbrottet rehab utgår från Rudbecksgatan 1, där både chef och kollegor finns tillgängliga. Arbetsplatsen kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och hjälpsamhet kollegor emellan. Hos oss får du en individanpassad introduktion och stöd av en handledare i arbetsgruppen. Vi hoppas att just du är den vi söker och att du vill bli en del av vår rehabgrupp som tillsammans gör skillnad för Malmöborna!
Verksamheten kännetecknas av engagemang, arbetsglädje och ett lösningsfokuserat arbetssätt med malmöbon i fokus. Ledarskapet är nära och tillgängligt, vilket skapar goda förutsättningar för stöd och samarbete i det dagliga arbetet.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Fysioterapeut
John Sanderberg john.sanderberg@malmo.se +46709105271 Jobbnummer
9946296