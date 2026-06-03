Projektledare Test & Evaluering Cyber
Försvarets Materielverk (FMV) / Fastighetsskötarjobb / Enköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Enköping
2026-06-03
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Nu söker vi en projektledare som har erfarenhet av arbete med specialfastigheter och vill vara med och driva arbetet med säkra anläggningar framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.
Om Tjänsten
I den här rollen arbetar du med våra fastigheter. Ditt arbete ger bästa förutsättningar att kunna driva projekt effektivt och säkert i våra lokaler. Du håller ihop helheten från första idé och kravbild, via planering och genomförande, till levererad lösning. Du jobbar nära Försvarsmakten, andra myndigheter, leverantörer och ibland internationella aktörer – så du kommer ha många kontaktytor och en vardag där samverkan är helt central.
Du ansvarar för att skapa tydlig struktur, sätta mål, planera och följa upp projekt. Du ser till att krav på säkerhet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhet faktiskt följs, inte bara finns på papper, och du leder projektteam med olika specialister där du blir den som håller ihop trådarna. I din roll ingår också att vara med och utveckla våra provresurser, främst knutet till fastigheter på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för att bedriva test och evaluering kopplat till prov inom ramen för gemensamma operationer. Vi vill vi hela tiden bli lite bättre, lite mer precisa och lite mer effektiva och ditt arbete bidrar till det.
Om Dig
Vi söker dig som har gymnasiekompetens samt erfarenhet av projektledning med underlydande projektmedarbetare. Därtill har du erfarenhet av projektplaneringsverktyg exempelvis MS Project eller motsvarande. Dessutom god teknisk förståelse samt god kunskap inom fastighets- och infraprocesser, säkerhet och hållbarhet. God IT kunskap är också ett krav för att kunna utföra arbetet väl. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du har B-körkort.
Vi ser gärna att du har en projektledarutbildning och/eller en akademisk utbildning med fastighetsutvecklingsinriktning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat vis som bedöms som likvärdig. Erfarenhet av FMV:s process för nybyggnation och fastighetsutveckling ses också som meriterande. Så även erfarenhet av att hantera komplexa byggprojekt inom specialfastigheter med tyngdpunkt på säkerhet, entreprenadjuridik, offentlig upphandling, arbetsmiljö och ledarskap, PBL och AB/ABT samt samhällsbyggnad i allmänhet. Samt kunskap inom informations- och ledningssystem. Det ses som en fördel om du dessutom hanterar tal, skrift och fackterminologi på engelska.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I rollen som projektledare Test & Evaluering Cyber kommer du att leda projekt och samarbeta med flera olika kontaktytor. En förutsättning för att lyckas i rollen är således att du har god förmåga att leda, motivera och engagera för att skapa resultat och ta ett projekt från idé till mål. Rollen kräver även god samarbetsförmåga med flera olika kontakter där din förmåga att lyssna in och kommunicera blir viktig. Därtill behöver du också vara strukturerad i ditt sätt och ha förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Test och evaluering
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
T&E Cyber verkar inom cyberarenan. Vi arbetar med verifiering och validering av gemensamma operationer, ledningssystem och funktionskedjor. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos oss återfinns också stödfunktioner till verksamheten som genomförs inom T&E Cyber; Säkerhetsskydd, IT, Ekonomi/Controlling, Administration och Produktionssamordning.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Michael Krüger och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Henrik Fork på telefon 070 483 52 25.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Oscar Nordström på oscar.nordstrom@fmv.se
Resor kan förekomma i tjänsten.
Placeringsort Enköping.
#LI-Hybrid
#LI-DNI
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
9946283