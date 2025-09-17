Teknisk säljare till Södermalm
2025-09-17
Vill du ta nästa kliv inom teknisk försäljning och skapa affärer i centrala Stockholm? Vi söker en lösningsorienterad och kommunikativ teknisk säljare till ett expansivt bolag på Södermalm. Här får du kombinera kundrelationer, teknik och affärsutveckling - perfekt för dig som brinner för teknologi och kundvärde.
Om rollen - Teknisk säljare med fokus på kundrelationer och teknik i SödermalmI rollen som teknisk säljare är du nyckelperson mellan företagets tekniska lösningar och kundernas unika behov. Du arbetar både strategiskt och operativt med att identifiera affärsmöjligheter, driva hela försäljningsprocessen samt skapa och vårda långsiktiga kundrelationer. Du blir en del av ett engagerat, tvärfunktionellt team och har stora möjligheter att påverka din egen och företagets utveckling.
Arbetsuppgifter inom teknisk försäljning och kunddialog Prospektera nya affärsmöjligheter och etablera kontakt med potentiella kunder inom aktuella branscher
Genomföra kundmöten, kravdialog och behovsanalys, både på plats och digitalt
Presentera, anpassa och sälja tekniska lösningar baserat på kundens utmaningar
Ansvara för offerter, avtalsförhandling och att implementering sker enligt överenskommelse
Bidra till produktutveckling genom att återföra kundinsikter till teknik- och utvecklingsteamet
Administrera säljaktiviteter, uppdatera CRM och bevaka affärskedjan från första kontakt till avslutad leverans
Din profil - erfarenhet och egenskaper som teknisk säljare i Stockholm Eftergymnasial utbildning inom teknik, IT eller motsvarande erfarenhet
Intresse för tekniska produkter, affärsutveckling och problemlösning
God kommunikationsförmåga och lyhördhet i mötet med kunder och kollegor
Strukturerad, självgående och har förmåga att driva processer i mål
Du är relationsskapande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Flytande svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Meriterande erfarenheter för rollen inom teknisk försäljning på Södermalm Erfarenhet av B2B-sälj, projektledning eller konsultativt arbete
Bakgrund inom industri, IT, telekom, automation eller liknande tekniska områden
Vana att arbeta mot både privata och offentliga kunder
Kännedom om säljprocesser och arbete i CRM-system
Vi erbjuder dig Centralt kontor på Södermalm med moderna lokaler
Stöttande kollegor och inkluderande arbetsmiljö
Individuell onboarding, löpande coachning och tydliga utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till ökat ansvar
Heltidstjänst, kontorstider måndag-fredag
2 dagar hybrid hemifrån
Anställning direkt hos kund med konkurrenskraftiga villkor
Vill du vara med och driva teknisk försäljning i framkant på Södermalm? Skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef på ellinore.pereira@andaragroup.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB (org.nr 556900-9003)
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9512975