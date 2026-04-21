Teknisk Säljare till Matthews Marking Systems!
2026-04-21
Är du en relationsbyggare med teknisk förståelse och affärsfokus? Till Matthews Marking Systems söker vi nu dig som vill arbeta med innovativa märkningslösningar i en roll där du kombinerar kundkontakt, teknik och försäljning i vardagen.
OM TJÄNSTEN:
Till Matthews Marking Systems söker vi en teknisk säljare till en bred och omväxlande roll. Matthews Marking Systems är marknadsledande inom utveckling och produktion av märkningssystem för industrin, med produkter som bland annat automatiska etikettskrivare och lasermärkningssystem.
På kontoret i Mölndal möts du av en familjär och dynamisk miljö där företagets samtliga funktioner som utveckling, produktion, inköp, försäljning och service finns samlade under ett och samma tak. Tillsammans är de runt 55 personer som arbetar för att erbjuda marknadens bästa märkutrustningar med hög kvalitet och tillförlitlighet.
Som teknisk säljare ingår du i ett team bestående av säljare, teknisk support och service. Företaget präglas av ett prestigelöst arbetssätt och du får en gedigen introduktion där du successivt sätts in i deras produkter, kunder och arbetssätt. Rollen ställer krav på att du är affärsdriven, tekniskt intresserad och relationsskapande, med ett tydligt kundfokus. Du arbetar både med nykundsbearbetning och vidareutveckling av befintliga kundrelationer, där du fungerar som en rådgivande partner till kunden.
Du kommer bland annat att:
Identifiera och bearbeta nya kunder via telefon, e-post och personliga möten
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder
Analysera kunders behov och presentera tekniska lösningar anpassade efter deras verksamhet
Ta fram offerter och delta i avtalsförhandlingar i samråd med seniora kollegor eller chefer
Delta i sälj- och marknadsaktiviteter såsom mässor, kundbesök och produktdemonstrationer
Samarbeta tätt med teknisk support och service för att säkerställa hög kundnöjdhet
Uppdatera CRM-system med kundinformation, affärsmöjligheter och aktiviteter
VI SÖKER DIG SOM:Har gymnasial utbildning, gärna med teknisk eller ekonomisk inriktning
Har minst 5 års erfarenhet av försäljning av tekniska produkter eller lösningar, där du arbetat mot industriverksamhet
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Är bekväm med att arbeta i Officepaketet och CRM-system
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet eller förståelse för industriella processer eller automationslösningar
Har erfarenhet från att arbeta med teknisk försäljning av produkter som etikettskrivare och lasermärkningssystem
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen ser vi att du är en driven och målmedveten person med ett starkt intresse för försäljning och affärer. Med din kommunikativa och relationsskapande förmåga skapar du snabbt förtroende hos kunder och samarbetspartners. Du är lösningsorienterad och anpassningsbar, och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där förutsättningarna kan förändras. Samtidigt arbetar du på ett organiserat och strukturerat sätt, vilket gör att du kan hantera flera uppgifter parallellt och följa upp affärer på ett effektivt sätt.
OM KUNDFÖRETAGET:
Matthews Marking Systems Sweden AB är ett amerikanskägt bolag som erbjuder märkningslösningar för logos, text och annat på sina produkter för marknadsföring eller spårbarhet. Vi har lång erfarenhet av att lösa kunders behov av märkning på kartonger, cementsäckar, ägg, brädor och mycket mer. Vår verksamhet bygger på långsiktiga relationer, teknisk kompetens och ett genuint engagemang för våra kunder. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med stort fokus på att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer. Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling inom säljområdet och värdesätter din personliga och professionella utveckling. Utöver detta har vi en generös förmånspolicy som bland annat inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till cykelleasing, sjukvårdsförsäkring och andra attraktiva förmåner.
ÖVRIG INFO:
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos Matthews Marking Systems. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och samtliga frågor hänvisas till Friday.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Mölndal / Göteborg
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
