Teknisk säljare, Söderhamn Innovation
2025-12-12
Söderhamn Innovation är ett litet familjeföretag som ligger i Söderhamn i Hälsingland och har funnits till sedan 1986. Vi är ett trivsamt familjärt företag som gillar att jobba tillsammans!
Vi producerar och levererar Nödöppnare för utrymningsdörrar samt Grepper fathanteringsutrustning för hantering av oljefat.
Vi är ett väl etablerat företag med inarbetad kundstock och samarbetspartners i hela Sverige samt delar av Europa.
Vi söker nu en Teknisk Säljare med spindel i nätet funktion och vårt ansikte utåt. Ta chansen att bli en nyckelspelare hos Söderhamn Innovation!Arbetsuppgifter
I din roll som Teknisk Säljare hos oss kommer du ansvara för att skapa och underhålla goda relationer med kunder och samarbetspartners. Dina kontaktytor kommer bla vara föreskrivande led och andra intressanta roller på relevanta projekt där våra produkter passar in. I ditt dagliga arbete ansvarar du för att marknadsföra våra produkter på bästa sätt samt att svara på tekniska frågor från våra kunder på telefon och mejl. Du representerar vårt företag vid olika mässor.
Tillverkningen och kontor finns i Söderhamn men vi är öppna för en hybrid- eller distanslösning för rollen med utgångsort från tex Gävle eller Västerås. Resor inom Sverige och till viss del andra länder i Europa förekommer.
Vi erbjuder dig ett arbete i en familjär miljö med frihet och ansvar. Du kommer att arbeta med en av marknadens ledande produkter med stora möjligheter att påverka din vardag.Profil
Vi ser att du tidigare arbetat med teknisk försäljning, gärna inom byggbranschen eller har annan relevant bakgrund.
Som person gillar du att samarbeta med andra människor och du letar gärna lösningar på uppkomna problem. Du är driven och trivs med att arbeta självständigt, strukturerar upp din vardag och utför ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du behärskar engelska i tal och skrift, meriterande om du kan flera europeiska språk. B-körkort är ett krav.
Känner du att denna tjänst passar dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 11-01-2026. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.
I denna rekrytering samarbetar Söderhamn Innovation med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Lambertsson på 070-530 05 22 eller eva.lambertsson@clwork.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
