Teknisk säljare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, försäljning och långsiktiga kundrelationer i en roll med stor frihet under ansvar? Nu söker vi på uppdrag av vår kund EagleBurgmann en teknisk säljare till Västra Götaland!Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
EagleBurgmann är en ledande internationell specialist inom tätningsteknik och erbjuder innovativa och tillförlitliga tätningslösningar för industrin. Bolaget är en del av Freudenberg Group, en global teknikkoncern med starkt fokus på innovation och långsiktigt värdeskapande.
EagleBurgmann Sverige AB är idag en av Sveriges största aktörer inom mekaniska tätningar, kompensatorer samt box- och flänspackningar. Verksamheten består av 23 medarbetare med kontor i Norrköping och Göteborg, säljare placerade runt om i landet samt service- och renoveringsverkstäder i Sundsvall och Göteborg.Om tjänsten
Som teknisk säljare hos EagleBurgmann ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen av företagets produkt- och servicesortiment inom din region i norra Sverige. Du arbetar både med befintliga kunder och med att utveckla nya affärsmöjligheter och marknader.
Rollen är varierande och kombinerar teknisk rådgivning, försäljning och kundnära arbete. Ena dagen kan du hjälpa en serviceverkstad med en snabb lösning och nästa dag planera ett större underhållsstopp tillsammans med kund. Du arbetar nära kunderna och bygger långsiktiga relationer med stöd av ett internt tekniskt team genom hela försäljningsprocessen.
Tjänsten innebär resor inom regionen samt en del hotellövernattningar.Arbetsuppgifter
Planera och genomföra kundbesök
Delta på mässor, konferenser och kundevent
Ta fram tekniska tätningslösningar tillsammans med teknisk support
Presentera tekniska lösningar för kund
Montera och installera produkter hos kund vid behov
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Arbeta långsiktigt med kundrelationer och affärsutveckling
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor
Är affärsdriven och motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer
Har ett starkt tekniskt intresse och en vilja att utvecklas
Är strukturerad, kommunikativ och har god planeringsförmåga
Är serviceinriktad och inger förtroende i kunddialoger
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom industrin
Teknisk kunskap eller erfarenhet av roterande utrustning
Erfarenhet eller intresse av service, montage eller underhållsarbete
God IT-vana
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkortÖvrig information
EagleBurgmann erbjuder en utvecklande roll i en internationell och tekniskt driven organisation där du får möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och långsiktiga kundrelationer. Du blir en del av ett kompetent och stöttande team med goda möjligheter till utveckling och kontinuerlig produktutbildning.
Bolaget erbjuder även förmånsbil och konkurrenskraftiga villkor.
I denna rekrytering samarbetar EagleBurgmann med Kraftsam Rekrytering & Bemanning . Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Askims Verkstadsväg 4 (visa karta
)
436 34 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kraftsam R&B Jobbnummer
9884841