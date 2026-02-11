Teknisk säljare
Saltängen grundades år 1950 och anlitas idag av Sveriges ledande industri- och byggföretag. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Struktur, kapacitet och kompetens gör oss till en komplett projektpartner.
Nu söker vi ytterligare en stjärna till vår säljteam
Om rollen
Som Teknisk Säljare ansvarar du för att utveckla försäljningen av våra produkter och tjänster som används i energi- och processanläggningar. Du arbetar nära våra kunder och blir deras primära kontaktyta, med fokus på långsiktiga relationer och optimerade lösningar som bidrar till trygg drift och hög tillgänglighet.
I rollen ingår att systematiskt analysera marknaden med fokus på både befintliga och potentiella kunder samt relevanta kundsegment. Du deltar aktivt i arbetet med att ta fram säljstrategier och säljplaner och ansvarar för försäljningen mot kunder inom energi- och processindustrin samt mot tillverkande företag. Arbetet innebär att genomföra kundbesök där du gör behovsanalyser och håller tekniska genomgångar, samtidigt som du tar fram kalkyler och offerter och driver affärerna hela vägen från första kontakt till avslut.
Du följer marknadsutvecklingen noggrant, inklusive kundernas projektplaner och investeringsbeslut, för att kunna agera proaktivt och identifiera nya möjligheter. I rollen ingår också att representera företaget vid kundevent, mässor och tekniska seminarier. Du samarbetar tätt med företagets produktchefer för att säkerställa att leveranserna motsvarar kundens behov och förväntningar. Utöver detta ansvarar du även för projektledning av större revisionsuppdrag.
Vi söker
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, gärna inom energi, process, maskinteknik eller drift- och underhåll, eller besitter motsvarande kompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kraftvärme -, fjärrvärme-, processindustri eller massa- och pappersindustrin, och har tidigare arbetat med teknisk försäljning, projektförsäljning eller i en service- eller teknikroll med kundkontakt. Du kan även komma från en praktisk roll inom området och är redo att ta nästa steg i karriären som teknisk säljare.
Du har god förmåga att snabbt sätta dig in i tillverkningsprocesser och föra tekniska dialoger på både operativ och strategisk nivå. Som person har du lätt för att bygga relationer och skapa förtroende hos såväl kunder som samarbetspartners. Du har god datavana, är bekväm i MS Office och har erfarenhet av att arbeta i affärssystem. För rollen krävs att du behärskar både svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift.
Då tjänsten innebär regelbundna resor behöver du ha B-körkort och trivas med att vara ute hos kunder.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en långsiktig tjänst hos oss på Saltängen, ett företag med stark ställning inom energi- och processindustrin. Rollen ger dig möjlighet att arbeta nära våra kunder och vara ett stöd i deras framtida satsningar, samtidigt som du får stor frihet och eget ansvar i ditt arbete. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftiga villkor samt tjänstebil och tekniskt stöd från erfarna specialister. Vi har en företagskultur präglad av hög kompetens, samarbete och fokus på framtiden, där ditt bidrag verkligen gör skillnad.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen. För att trivas och lyckas hos oss är det viktigt att du har ett starkt driv, är lösningsorienterad, god förmåga att kommunicera och delar Saltängens värderingar, Engagemang, Öppenhet och Noggrannhet.
Omfattning och placering
Heltid. Utgår från Norrköping men resor i tjänsten ingår.
Tjänstebil ingår i tjänsten.
