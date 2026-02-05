Teknisk Säljare
I nästan 30 år har ROVAB arbetat nära samtliga ledande aktörer inom järnvägsindustrin, med fokus på rälsunderhåll och tribologi. Vi hjälper våra kunder att förlänga rälernas livslängd, och minska oljud inom tätbebyggda områden, genom att leverera marknadens bästa smörjsystem och förebyggande underhållslösningar. Läs mer på: https://rovab.com/
Företaget expanderar och vi söker nu en:
Teknisk Säljare
Vi söker i första hand dig med säljaregenskaper och erfarenhet inom järnväg på service sidan, och gärna med mekanisk erfarenhet som servicetekniker eller beräkning av underhållskostnader. Du är en aktiv och mekaniskt intresserad person som trivs med att boka kundbesök och bygga relationer.
Tjänsten
Kundbesöken görs oftast som inspektioner ute på plats på järnvägssträckor eller industrier, där du tillsammans med kunderna hjälper till att lösa deras problem.
Distriktet är inom Sverige, där du själv tar initiativ till att skapa nya kontakter och boka givande kundbesök eller inspektioner hos både nya och redan etablerade kunder. Det ingår även att du skriver egna offerter efter kundbesök eller kundförfrågningar.
ROVAB är en välkänd och stark spelare inom branschen med över 30 års erfarenhet, godkända kvalitetsstandarder och kvalitetssystem. Du har en mycket stark uppbackning med kompetens inom företaget och ett bra renommé hos kunderna. Detta gör att försäljningsarbetet går lättare.
Tillsammans jobbar vi som ett sammansvetsat team, där alla medarbetare bidrar med sina kompetenser får att åstadkomma ett maximalt resultat för hela gruppen.
Din placeringsort kan vara från hemmakontor någonstans inom området Sundsvall, Mälardalen och Norrköping. Men för rätt person kan även andra orter vara möjliga.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Vi söker helt enkelt dig med säljegenskaper och praktisk erfarenhet av mekanik, underhållsplanering eller beräkning och besparingar av underhålls- och slitagekostnader. Det är även viktigt att du har intresset och villigheten att lära dig nya saker.
Att du har någon form av tidigare erfarenhet inom B2B försäljning, men det behöver inte vara ett absolut krav om du har en stark profil för övrigt.
Det är meriterande om du har kontakter inom järnvägsbranschen och gärna om du har intresse och kunskap om smörjfett, oljor eller oljefiltrering.
Positivt om känner dig som en "problemlösare" och trivs med att resa och göra dina egna mätningar och bedömningar.
Du behöver vara lite grand som en, "egen företagare inom företaget" med egen säljplanering, "näsa för affärer" och "ett bra fotarbete" som ser till att hjälpa dina kunder och prospekts att spara pengar där det som mest behövs. Även om du är ute själv, så är du en del av och bidrar till vår starka teamverksamhet.
Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift och kunna göra sig förstådd på engelska. Du har givetvis B-körkort för bil. Kollektivavtal finns och provanställning kan tillämpas. För rätt person finns goda möjligheter till att utvecklas inom företaget.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Teknisk Säljkraft. Kontaktperson är Kurt Ståhl som du når på telefon: 0739-465 805. Vi kommer att göra intervjuer löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt. Ansök enkelt på separat på: www.teknisksaljkraft.se
dock senast den 28 februari. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
