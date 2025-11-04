Teknisk Projektledning
Om uppdraget:
Vår kund ska implementera en flygplatsdriftsplan (AOP) för Arlanda flygplats. Syftet med AOP:n är att skapa en gemensam situationsbild för flygplatsens olika intressenter, öka förutsägbarheten och effektiviteten i verksamheten, samt fungera som ett verktyg för att minimera effekterna av störningar.
Som en del av detta arbete kommer vår kund att upphandla en SaaS-lösning som kommer att användas av flygplatsens operativa intressenter - såsom flygplatsoperatören, marktjänstföretaget, flygbolaget, flygtrafiktjänstleverantören, gränspolisen, tull etc.
Den upphandlade lösningen kommer att integreras med flera olika datakällor och system via kundens integrationsplattform med hjälp av API:er. Prognosmodeller för kapacitets- och efterfrågeinformation kommer att utvecklas av kunden, medan dataaggregering och beräkning av KPI:er kommer att hanteras i kundens BI-plattform.
Rollbeskrivning:
Vi söker en erfaren teknisk projektledare som ansvarar för implementeringen av AOP-lösningen i sin helhet - både införandet av den upphandlade lösningen och utvecklingen av de komponenter som ligger på kundens sida.
Rollen innebär ett nära samarbete med projektets huvudprojektledare och omfattar ansvar för den tekniska delen av leveransen. Du kommer att arbeta i en komplex miljö med många intressenter och bidra till att säkerställa kvalitet, stabila leveranser och effektiva integrationslösningar.
För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, noggrann, lyhörd och kommunikativ, med en naturlig förmåga att skapa förtroende och samverka över organisationsgränser.
Skallkrav:
Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning av komplexa IT-projekt, inklusive multi-cloud-miljöer (t.ex. Azure, Google Cloud eller AWS).
Du ska ha drivit tekniska projekt med dokumenterat goda resultat och fokus på leverans, kvalitet och samarbete.
Bakgrund inom systemutveckling.
Stor kunskap om, och erfarenhet av, agil arbetsmetodik, inklusive planering och ledning av sprintar.
Gedigen erfarenhet av att arbeta tätt med projektledare, IT-arkitekter, utvecklare och externa leverantörer.
Mycket god samarbets- och ledarskapsförmåga, med starka färdigheter i kommunikation och problemlösning i komplexa miljöer.
Stor teknisk förståelse inom systemutveckling, systemintegration, BI och molnlösningar.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Relevant akademisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Meriterande :
Erfarenhet av att konfigurera federerad autentisering och Azure Entra ID.
Kunskap : Hög kompetens inom området.
Erfarenhet : God kunskap och erfarenhet inom åberopat område, vanligtvis som konsult.
Ledning : Kan ta ansvar för kompetensområdet och leda en mindre grupp.
Självständighet :Kan arbeta självständigt.
Startdatum: 2026-01-14 Längd: 2027-12-31
Möjlighet till distansarbete/Flextid: Ja, när arbetet tillåter. Kontoret ligger på Arlanda flygplats.
Arbetstid: 100% -40 /h
Möjlighet till förlängning: Ja
Information gällande säkerhetsprövning: Varje kund ställer höga krav på konsultens säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll och undertecknande av säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan genomföras av konsulten och konsultens arbetsgivare innan uppdragsavtalet kan verkställas. Intervju: Konsult/Leverantör kan bli kallad till intervju för att fastställa kvalifikationskrav vid behov. Sista dag att ansöka är Sista ansökningsdag är 2025-11-06. Vi erbjuder dock ofta löpande erbjudanden. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbplats tidigare än sista ansökningsdag. Om du är intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi att du ansöker omgående. Nödvändiga färdigheter: Google Cloud, Driva tekniska projekt, Azure, Entra ID/Azure AD, Erfarenhet av att driva komplexa IT-projekt, Systemintegration Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning, BAKGRUND INOM SYSTEMUTVECKLING, Agila, agila arbetsmetoder Språk Engelska, Svenska Ersättning
