Teknisk projektledare | Stockholm
Vill du vara med och bygga framtidens energilösningar i ett snabbväxande och entreprenörsdrivet bolag? Nu söker Chargebuddy en ansvarig elinstallatör till ett ledande bolag inom elbilsladdning och energilagring. Ansök redan idag!
Om rollen
Som teknisk Projektledare har du ett övergripande tekniskt ansvar för bolagets elverksamhet. Rollen är huvudsakligen kontorsbaserad och kombinerar regelefterlevnad, projektering, tekniskt stöd och kvalitetsutveckling.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Vara företagets ansvariga elinstallatör enligt gällande lagar och föreskrifter.
Säkerställa att elinstallationsarbeten bedrivs enligt elsäkerhetslagstiftning och god branschpraxis.
Hantera för- och färdiganmälningar samt löpande kontakt med nätbolag.
Ansvara för projektering, tekniska lösningar och dimensionering.
Ta fram tekniska underlag, enlinjescheman och dokumentation.
Ge tekniskt stöd till projektledare, installatörer och underentreprenörer.
Medverka i kalkylarbete och teknisk granskning av offerter.
Utveckla, följa upp och säkerställa efterlevnad av företagets egenkontrollprogram.
Ansvara för teknisk dokumentation och relationshandlingar.
Vara kontaktperson vid myndighetskontakter och eventuella revisioner.
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och kvalitet inom elområdet.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av elinstallationer och/eller elprojektering
God kunskap om elsäkerhetsregler och gällande föreskrifter
Erfarenhet av för- och färdiganmälningar mot nätbolag
Vana att ta fram tekniskt underlag och dokumentation
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av batterilösningar eller energilagring är meriterande.
Utbildad elektriker.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs i en central roll med stort inflytande
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika yrkesroller
Vill vara med och bygga upp strukturer i ett bolag som växer snabbt
Värdesätter teamkänsla och bidrar till en positiv kultur
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett snabbväxande och entreprenörsdrivet energibolag.
Mycket goda möjligheter att växa tillsammans med företaget.
Modernt och påkostat kontor med gym och bastu.
Återkommande kickoffer, AW:s och sociala aktiviteter.
Provanställning om 6 månader som övergår i tillsvidareanställning.
25 dagars semester.
Telefon och dator.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV. I denna rekrytering samarbetar Chargebuddy med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Om Chargebuddy:Bolaget är specialiserat på smarta och hållbara ladd- och batterilösningar för bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare, kommuner och kommersiella fastigheter i hela Sverige och varit verksamma sedan 2019.Verksamheten har utvecklats från rena laddinstallationer till ett starkt energibolag med stort fokus på energilagring och levererar idag cirka 100-150 batterier per månad, vilket placerar bolaget bland topp tre i Sverige inom sitt segment. Installationerna sker via ett brett nätverk av underentreprenörer, där struktur, kravställning och kvalitet är avgörande.Bolaget består idag av drygt 20 medarbetare med en stark säljorganisation, egna elektriker samt ett tätt samarbete med underentreprenörer. Kulturen präglas av entreprenörskap, hög ambitionsnivå och stark teamkänsla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Solna Strandväg 21 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Chargebuddy Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se 073 581 18 04
9856393